Perché scegliere il Keynes Institute? Il Keynes Institute è più di una scuola: è una comunità educativa che promuove il pensiero critico e sviluppa l’empatia, che offre spazi verdi per esplorare la natura e valorizza i talenti di ciascuno nel rispetto delle singole individualità.

Bilinguismo avanzato

La nostra scuola è bilingue, con un programma di insegnamento della lingua inglese che offre quattro volte il numero di ore rispetto a quanto previsto dal Ministero. Un’esperienza immersiva che garantisce una padronanza della lingua fondamentale per un mondo sempre più globalizzato.

Un’oasi verde nel cuore di Palermo

Il Keynes Institute è immerso in un’area verde di 10.000 metri quadri adiacente a Villa Trabia, nel cuore di Palermo. Qui, lontano dal traffico cittadino, gli studenti crescono in un ambiente sereno dove l’aria è pulita e il cinguettio degli uccellini accompagna le loro giornate, favorendo benessere e concentrazione.

Una vera famiglia al fianco delle famiglie

Sappiamo quanto sia impegnativo il compito educativo dei genitori. Per questo, offriamo accoglienza già dalle 7:30 del mattino e la possibilità per gli studenti di restare fino alle 18 in un ambiente sereno.

Supporto educativo prolungato

Gli studenti che rimangono al Keynes Institute fino alle 18, partecipano a un programma pomeridiano ricco e stimolante. Oltre a pranzare in mensa, possono svolgere i compiti grazie al servizio di doposcuola e partecipare a laboratori linguistici, artistici e sportivi come teatro, musica, danza, calcio, tennis e arti visive, per sviluppare le loro passioni e talenti.

Il potere della musica e dell’arte

La musica e l’arte sono al cuore del nostro approccio educativo. Offriamo laboratori di arte, teatro, violino, pianoforte, chitarra, oboe, musical e danza, perché siamo convinti che queste discipline aprano il cuore e stimolino la creatività.

Crescita integrale e olistica

Non ci limitiamo a insegnare nozioni: il Keynes Institute si impegna a promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, culturale, affettivo e sociale di ogni alunno. Ogni studente è al centro del nostro progetto educativo, rispettando il ritmo e le caratteristiche uniche di ciascuno.

Empatia e intelligenze multiple

La nostra scuola è costruita sui valori dell’empatia e dell’intelligenza emotiva, nel pieno rispetto delle intelligenze multiple. Crediamo che ogni bambino abbia talenti e potenzialità uniche da valorizzare.

Il valore del rispetto

Insegniamo ai nostri studenti l’importanza del rispetto: per sé stessi, per gli altri e per il mondo che li circonda.

Iscrizioni aperte per tutte le sezioni

Nido

Primavera

Infanzia

Primaria

Scuola Media

Liceo Scientifico

Liceo Linguistico

Prenota il tuo One-to-one Open Day

Visita il sito del Keynes Institute per maggiori dettagli sull’offerta formativa. Dai un’occhiata al Keynes Festival – La scuola dell’empatia, l’evento che ha attirato più di 1200 persone, e segui i nostri aggiornamenti sui social per immergerti nella nostra realtà.

Le nostre consulenti sono a tua disposizione per illustrarti il nostro progetto educativo e aiutarti a stabilire un piano personalizzato per tuo figlio. Contattaci al 375 8870494 (anche via WhatsApp) e prenota la tua visita personalizzata.

Keynes Institute: coltiviamo il sapere, ispiriamo il futuro.