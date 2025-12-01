Silvia Gristina è campionessa del mondo WAKO senior nella specialità point fighting -70 kg, trionfo ottenuto ai Mondiali WAKO disputati ad Abu Dhabi e conclusi il 29 novembre. Per la fighter palermitana si tratta del primo mondiale nella categoria senior, centrato con una prestazione impeccabile che l’ha vista dominare la finale contro la rappresentante della Slovenia con il punteggio di 11-1.

Questa vittoria corona il percorso di una delle atlete italiane più promettenti della kickboxing, protagonista negli ultimi anni di una crescita continua.

Le radici sportive: Aikya e il maestro Gianpaolo Calajò

Gristina è tesserata per l’Aikya Palermo, società nella quale si allena sin da bambina sotto la guida del maestro Gianpaolo Calajò. Ha iniziato a praticare kickboxing a 9 anni, coltivando un talento che stagione dopo stagione si è trasformato in risultati concreti e di valore internazionale.

Il titolo mondiale senior, arrivato al primo tentativo, conferma la solidità di un percorso sportivo basato su disciplina, continuità e tecnica.

Dai successi giovanili alla maturità agonistica

Prima del trionfo di Abu Dhabi, Silvia Gristina aveva già mostrato il suo valore nel circuito giovanile, conquistando due titoli mondiali juniores e un titolo europeo juniores.

Tra i risultati più significativi, spicca il successo ai Mondiali WAKO di Jesolo 2022, dove la giovane atleta ottenne la consacrazione internazionale.

Il percorso netto ai Mondiali 2022 di Jesolo

Nel 2022 Silvia Gristina aveva stupito tutti vincendo la medaglia d’oro nella categoria -70 kg contatto leggero, imponendosi in finale sulla croata Martina But Erin con un netto 15-5. Una finale senza storia, che confermò la supremazia tecnica e tattica della giovane fighter siciliana.

Prima di arrivare all’atto conclusivo, Gristina aveva dominato l’intero percorso iridato: vittorie sempre per KO tecnico, gestione impeccabile dei match e capacità di dettare il ritmo dall’inizio alla fine. Un cammino che certificò la sua maturità agonistica nonostante la giovanissima età.

Dalla tappa di World Series al titolo mondiale

Nello stesso anno, nel giugno 2022, la tesserata dell’Aikya aveva conquistato in Ungheria una delle tappe delle World Series, risultato che la proiettò con fiducia verso le finali mondiali di Jesolo.

In quell’edizione dei campionati, l’Italia – nazione ospitante – schierava oltre 180 giovani atleti nelle varie categorie. In questo contesto competitivo, Gristina riuscì a distinguersi emergendo come uno dei talenti più brillanti dell’intero movimento nazionale.

Un titolo che apre nuove prospettive

Il nuovo oro mondiale porta la firma di un’atleta che ha saputo fare il salto dalle categorie giovanili al circuito senior senza tentennamenti. Il passaggio di livello, spesso critico per molti combattenti, è avvenuto per Gristina in modo naturale, grazie a un bagaglio tecnico costruito in anni di preparazione e a un team solido alle spalle.

Il trionfo di Abu Dhabi rappresenta un tassello decisivo nella crescita della kickboxer palermitana e un incoraggiamento per le nuove generazioni che si affacciano su questo sport.