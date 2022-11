La squadra di Corini non ha fatto il salto di qualità

La sconfitta amara del Palermo è sotto la lente di ingrandimento di Rosaenero Web & Tv che è andata in onda oggi alle 14 su BlogSicilia.it e StadioNews24.it. Sono stati esaminati i motivi che hanno portato al ko la squadra di Corini ed è stato fatto un focus sulla situazione alla pausa di campionato dopo 13 partite che vede i siciliani in una posizione delicata di classifica. Non drammatica, ci mancherebbe, ma non serena come in molti speravano ed auspicavano. Ovviamente si è esaminato anche il futuro.

A parlarne nella quinta puntata trasmessa alle 18 su VideoRegione, canale 14 sul digitale terrestre, Guido Monastra e Fabrizio Vitale con ospiti Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Un risultato deludente

Salvatore Geraci commenta il risultato amaro del Palermo: “Non mi sarei aspettato un finale così perché alla fine nel primo tempo il Palermo mi era piaciuto. Ma questa è la serie B, fai risultati utili e voli, ne sbagli un paio e sei all’inferno. Prestazioni che mancano e che penso dovranno convincere la società ad operare sul mercato a gennaio”.

Si continua: “La fidesa ha lacune, ma anche il centrocampo. Il gioco non lo vedo da nessuna parte. Giocare come a Modena e col Parma si è visto. In questo momento il Palermo non può imporre il proprio gioco. Ne fa 2 e ne subisce 3. La difesa rimane il tallone d’Achille”.

Il Palermo non è in grado di fare il salto di qualità

Giuseppe Leone parla della squadra: “La partita di Cosenza ci dice che il Palermo non è in grado di fare il salto di qualità. Il campo ha detto un’altra cosa: probabilmente la coperta è corta. La fascia sinistra risente la mancanza di Sala”.

“Errori di costruzione”

Fabrizio Vitale sottolinea: “Il signor Baldini e Castagnini che hanno abbandonato il progetto hanno preso Devetak, Nedelcearu e Sala. Due sono retrocessi, senza nulla da rimproverare ai giocatori. Ed un terzo che ha giocato in un campionato sconosciuto. E’ un difetto di costruzione della vecchia gestione. A calcio si può giocare in mille modi, giocare di rimessa si poteva fare anche a Cosenza senza la presunzione di voler fare la partita”.

Viene inoltre sottolineato anche che la zona destra del campo ha avuto difficoltà. “Anche a destra non ha funzionato: Meteju, Valente e Segre non hanno fatto bene a Cosenza. Ma l’approccio probabilmente non è stato adeguato. Forse i 4 risultati di fila hanno tolto l’umiltà alla squadra. Andando in vantaggio alla fine del primo tempo sarebbe stata una botta importante dal punto di vista psicologico. Il Palermo dava la sensazione di poter fare risultato a Cosenza. Finisce il primo tempo in avanti, facevi il secondo tempo in contropiede e li Corini fa bene”.

“Se Brunori avesse segnato il rigore”

Geraci poi fa una riflessione: “Chissà se Brunori avesse segnato il rigore avremmo parlato di questo. Il calcio è fatto di episodi. Ed è nella logica del campionato che aveva fatto prima. Se pareggiavi non succedeva niente ed avremmo detto che i rosa continuavano il loro momento. Certo, se vai a Cosenza, contro una squadra che perdeva da 5 partite, e non provi a vincere diventa ugualmente complicato”.

Ed inoltre: “E’ una serie B tipica che non ti fa muovere la classifica se non si mettono cuore ed anima”.

Il gol di Florenzi momento topico della partita

In studio si è analizzato quella che è stata la “sliding door” della partita di Cosenza “Il momento focale è gol di Florenzi preso al 47′ del primo tempo. Poi tutta la squadra è andata in difficoltà: Crivello ha responsabilità sul terzo gol, ma tutta la difesa ha fatto grandi errori Mateju sul primo, Segre sul secondo”.

Ed inoltre: “Bettella era un prospetto interessante ma ha giocato ed ha fatto i suoi errori. Anche Saric e Stulac sono arrivati e sembravano tra i migliori. Invece stanno avendo le loro difficoltà”.

Giocatori da ritrovare e mercato

Corini sta cercando una identità e fa parte del gioco. Il tema da qui al mercato sarà ritrovare certi giocatori (laggesi Mateju, Saric, Segre) ma si deve fare qualche cosa nel mercato di gennaio per coprire alcune falle. Sia Saric, Segre, Stulac e Bettella erano accreditati, anche dalle prestazioni e dalle qualità. Non si sono inseriti eveditentemente.

Vido è vicino ad essere decisivo

Ed inoltre: “Vido si fa sentire, è stato quasi decisivo: ha preso due pali e poi ha determinato il rigore poi fallito da Brunori”.

La voce dei tifosi

I tifosi si interrogano su squadra, mercato e Corini. In molti sono amareggiati, in tanti chiedono interventi della società. E qualcuno vuole anche la testa di Corini criticato da molti appassionati. Ma anche i nuovi arrivi che non hanno attecchito e che sono andati ben al di sotto delle aspettative.

