Oggi alle 14 la quinta puntata condotta da Guido Monastra

Il Palermo cade malamente a Cosenza dopo quattro risultati utili consecutivi nella tredicesima giornata del campionato di serie B. Episodio isolato? Tornano gli spettri in difesa? E la pausa sarà utile? Se ne parlerà nella quinta puntata di Rosanenero Web & Tv, la trasmissione condotta da Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, insieme a Fabrizio Vitale che andrà in onda alle 14 oggi su BlogSicilia.it e Stadionews24.it ed alle 18 in Tv su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre.

Come sempre, arriveranno le puntuali analisi di Salvatore Geraci, decano dei giornalisti sportivi e di Giuseppe Leone. Non dovrebbero, chiaramente, mancare le sorprese con collegamenti con ospiti speciali.

Il programma andrà in onda oggi alle 14 in diretta su BlogSicilia.it e Stadionews24.it. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine Facebook delle due testate giornalistiche.

Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni lunedì alle 18. Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand.

Circa 50 minuti di conversazioni sulle vicende in collegamento diretto con i tifosi che commentando attraverso i social di Blogsicilia e Stadionews possono entrare in contatto e confrontarsi con i conduttori.

Al Palermo non basta Brunori

Ai rosanero di Eugenio Corini non basta una doppietta di Brunori che prima porta in vantaggio i suoi sul finire del primo tempo e poi trova il momentaneo 2-2 di testa sul secondo palo. L’attaccante è croce e delizia perché nel finale si fa parare un calcio di rigore da Marsan che salva il risultato sul 3-2.

Tornano i problemi in difesa

E tornano i problemi in difesa con almeno un paio di errori gravi che spianano la strada al Cosenza che era reduce da cinque sconfitte consecutive.

La squadra di Corini frena in classifica

Il brusco stop a Cosenza frena la rincorsa del Palermo. I rosa rimangono fermi a 15 punti sempre nelle zone medio-base della classifica. Siciliani a braccetto con Cittadella, ko a Parma, Spal sconfitto dal Benevento e Pisa che ha pareggiato a Cagliari. Proprio il Benevento, che non vinceva da 9 turni, si avvicina a -1 così come il Cosenza ed il Modena che ha pareggiato in casa col Perugia.

Ma la quota retrocessione dista appena due punti: il Como ha 13 punti dopo aver imposto l’1-1 al Ferraris in casa del Genoa.

Sasà Salvaggio ospite nella puntata precedente

Sasà Salvaggio con il suo Web Show ha fatto la sua apparizione su Rosaenero Web & Tv il nuovo programma di Video Regione realizzato in coproduzione con Blogsicilia.it e Stadionews.it e condotto da Guido Monastra. Nel corso della puntata che è andata in onda lunedì 7 novembre alle 18 sul canale 14 del DT ed in diretta streaming sulle pagine e sui social di Blogsicilia e Stadionews si è parlato del Palermo in ripresa dopo due vittorie consecutive che rimettono salda in sella la conduzione tecnica di Eugenio Corini che era stata messa in discussione dalla tifoseria nel corso del mese di ottobre.