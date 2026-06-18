Sarà la cantabilità melanconica dell’oboe del giovane ma affermatissimo solista Carlo Cesaraccio il protagonista del “Konzertstücke”, nuovo appuntamento di “Chiostri e Cortili”, la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana diretta artisticamente dal M° Giovanni Ferrauto e presieduta dal musicologo Aldo Mattina, che si svolge ogni venerdì nel chiostro Santa Maria di Gesù di Catania.Venerdì 19 giugno, alle ore 20.30, il musicista sardo suonerà insieme all’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana e ai solisti Fortunato Spanu (violino) e Vincenzo Di Silvestro (violoncello), diretti dall’eccezionale bacchetta del Maestro Ruben Silva, noto per aver diretto numerose prime rappresentazioni e registrazioni di musica polacca, tra cui l’opera nazionale Halka di Stanisław Moniuszko, nella versione originale di Vilnius.





Il programma di “Konzertstücke” presenta nella prima parte due tra i brani più celebrati del repertorio oboistico, fra cui spicca il famoso concerto di Alessandro Marcello, celebrata colonna sonora del film “Anonimo Veneziano”, e il concerto “Rv449” di Antonio Vivaldi. La seconda parte del concerto è un omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart nel 270° anniversario della nascita, del quale saranno eseguiti il Divertimento n.1 e la celeberrima serenata “Eine kleine Nachtmusik”.





Carlo Cesaraccio (nato a Sassari nel 2005) ha iniziato gli studi di oboe all’età di 9 anni, sotto la guida del padre M° Alberto Cesaraccio, oboista e docente di conservatorio. Ha all’attivo numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, oltre a collaborazioni come solista e concertista con orchestre e rassegne in tutta Italia. All’estero ha già debuttato con due concerti in Montenegro.

Carlo Cesaraccio

Ruben Silva è un affermato direttore d’orchestra boliviano, naturalizzato polacco, con un vasto repertorio che spazia tra opere, operette e musica sinfonica. È stato direttore artistico dell’Opera di Breslavia (Opera Wrocławska), dell’Opera di Cracovia (Opera Krakowska) e della Filarmonia di Koszalin, oltre ad essere stato direttore musicale del rinomato Teatro Wielki a Łódź. Dal 1983 è fortemente legato all’Opera da Camera di Varsavia, di cui è diventato direttore artistico a partire dal 2013.





Ruben Silva

“Chiostri e Cortili” riserva ai docenti e agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto ridotto di 5 euro (previa prenotazione sul sito www.cpsmusic.com, posti limitati). Il festival aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della parrocchia Santa Maria di Gesù.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Ingresso unico: € 10, ridotto Conservatorio Vincenzo Bellini Catania € 5 (posti limitati, prenotazioni su www.cpsmusic.com).

Luogo: Chiostro di Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Ruben Silva Camerata Strumentale Siciliana

Prezzo: 10.00

Info:

Venerdì 19 giugno sarà il giovane ma affermatissimo solista Carlo Cesaraccio il protagonista della prima parte del “Konzertstücke”, nuovo appuntamento della rassegna organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana al chiostro Santa Maria di Gesù di Catania, che sarà diretto dalla bacchetta Maestro boliviano naturalizzato polacco

Link: https://boxoffice.yeventi.com/evento/1026_konzertst-cke

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