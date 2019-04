Operazione della polizia e della guardia di finanza

Le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura di Palermo che hanno consentito il fermo di 34 persone, 42 insieme ai fermi della guardia di finanza, permettevano anche di accertare ulteriori cruenti particolari, in riferimento alla triste vicenda che aveva coinvolto un cittadino tunisino, Hadry Yakoub, trovato morto su una strada alla periferia di Palermo, e per la quale erano stati già fermati altri compartecipi lo scorso agosto, nonché le responsabilità di altre tre persone.

Al malcapitato la banda degli spaccaossa procurava dosi di crack per evitare che si potesse sottrarre alle lesioni. La morte, in un primo momento decretata come conseguenza di un sinistro stradale, in realtà era stata determinata dalle fratture multiple cagionate al tunisino da appartenenti all’associazione criminale al fine di inscenare un finto incidente.

I membri dell’associazione, al fine di lucrare, non avevano poi esitato a fingere comunque che il tunisino fosse rimasto vittima di incidente stradale.