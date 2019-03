viaggio nel fantastico mondo delle farfalle a Palazzo Riso

I bambini che raggiungeranno Palermo in treno per visitare la Casa delle Farfalle entreranno gratis grazie ad una collaborazione con Trenitalia. Sono già attive speciali agevolazioni per chi si sposta in treno per raggiungere il magico paradiso allestito nel giardino del Palazzo Belmonte Riso a Palermo, in corso Vittorio Emanuele, 365.

Mostrando al botteghino il biglietto o l’abbonamento regionale valido per raggiungere il capoluogo siciliano, è infatti riconosciuto l’ingresso gratuito alla “Casa delle Farfalle” per tutti i bambini al di sotto dei 12 anni.

Sono previste, inoltre, agevolazioni, per le comitive scolastiche a cui, ogni 30 alunni paganti, sono convalidate cinque gratuità di ingresso. A un’esperienza già unica, resa tale dalla bellezza del contesto, il meraviglioso Palazzo Belmonte Riso, e dalle centinaia di farfalle meravigliose protette all’interno della Casa, il viaggio in treno aggiunge certamente fascino e suggestione.

Gli adulti, ma soprattutto i più piccoli possono infatti ammirare il territorio, perdersi tra i suoi paesaggi e godere di un viaggio “alternativo” a bordo dei vagoni di Trenitalia. Divertimento e bellezza, dunque, per un itinerario che davvero memorabile. La Casa delle Farfalle sarà fruibile fino a metà giugno.

Il progetto, sostenuto dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato ideato da Enzo Scarso e realizzato con il coordinamento BuattaLab. Per info: www.lacasadellefarfalle.com