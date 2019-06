Manutenzione porti: fondi per Ustica, Favignana e Marettimo

Blitz anti posteggiatori abusivi, sanzionati in otto tra centro città e Mondello

La casetta della 'discordia' in piazza Verdi, revocata autorizzazione installazione

Piantagione di marijuana con 400 piante in una villa di Mondello, arrestato un uomo di 42 anni

18:11

Raccolta rifiuti 'porta a porta' anche in via La Malfa, al via entro il mese di luglio