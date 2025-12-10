La community di BlogSicilia è nata per diventare molto più di un semplice spazio di interazione: è un luogo in cui lettori, professionisti, enti, associazioni e cittadini possono partecipare attivamente alla costruzione dell’informazione.



Un modello editoriale innovativo che mette al centro il contributo degli utenti, valorizzando competenze, storie, analisi e punti di vista provenienti da tutta la Sicilia.

Un ecosistema aperto e dinamico

La community si presenta come un ecosistema digitale capace di accogliere contenuti, domande, commenti, riflessioni e proposte. Non un social network, ma un ambiente dedicato alla informazione e al confronto costruttivo.

Professionisti, uffici stampa, amministratori pubblici, studenti, attivisti e semplici cittadini possono partecipare portando il proprio contributo, con un unico obiettivo: arricchire la conoscenza collettiva e migliorare la qualità del dibattito pubblico.

Uno spazio dove la notizia nasce dal territorio

In Sicilia il racconto quotidiano dei territori è spesso frammentato. La community di BlogSicilia nasce per colmare questa distanza, offrendo uno strumento che permette a chi vive nelle città, nei quartieri, nei piccoli comuni e nelle isole minori di segnalare fatti, condividere progetti, raccontare storie.

Il valore aggiunto è la prossimità: l’informazione non cala più dall’alto, ma parte dal basso, da chi osserva e vive la realtà ogni giorno.

L’integrazione con il giornale

I contributi della community dialogano direttamente con la redazione: gli interventi più interessanti o rilevanti possono diventare approfondimenti, analisi, interviste o contenuti del podcast quotidiano.

Questo meccanismo crea un circolo virtuoso: gli utenti contribuiscono ai temi del giornale e, al tempo stesso, il giornale amplifica le loro voci.

Una collaborazione che rafforza l’identità di BlogSicilia come piattaforma editoriale partecipata, in cui ogni lettore può diventare parte attiva della costruzione del racconto.

Come funziona

L’accesso alla community è semplice: basta registrarsi, creare un profilo e iniziare a interagire.

Gli utenti possono:

pubblicare contenuti testuali, segnalazioni e opinioni;

commentare e partecipare ai thread tematici;

dialogare con giornalisti, stakeholder e altri membri;

proporre temi di interesse pubblico;

contribuire a rubriche, progetti e iniziative del giornale.

Il sistema è moderato per garantire qualità, rispetto e verificabilità delle informazioni.

Il progetto editoriale che cambia il modo di fare informazione

La community è uno dei pilastri del nuovo piano editoriale 2025 di BlogSicilia, orientato a:

rafforzare il legame con i territori;

valorizzare il ruolo attivo degli utenti;

costruire un giornale che si fa insieme a chi lo legge;

offrire un ambiente digitale affidabile, trasparente e aperto al contributo di tutti.

Un modello che guarda al futuro dell’informazione: partecipativo, collaborativo, sostenibile e fondato sulla fiducia.

Una casa digitale per chi vuole capire, raccontare o cambiare la Sicilia

La community di BlogSicilia è, in definitiva, una casa aperta.

Un luogo dove condividere idee, confrontarsi su progetti, raccontare iniziative culturali e sociali, porre domande, offrire risposte o semplicemente ascoltare.

Uno spazio in cui la voce di ciascuno può trovare riconoscimento e diventare parte di un racconto collettivo più grande.