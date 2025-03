Aumentano le percentuali di acquisto di tagli ampi

Secondo l’analisi condotta dall’ufficio studi gruppo Tecnocasa su dati provenienti dalle agenzie del gruppo, nel 2024 la componente femminile che acquista casa è pari al 28,0%, dato abbastanza invariato negli ultimi anni, mentre il 38,7% è rappresentato da uomini e il 33,3% da coppie. Il 49,7% delle donne che acquistano casa è single, dato supportato anche dal percepito delle reti del Gruppo Tecnocasa che confermano che sempre più donne si muovono in modo indipendente per l’acquisto dell’abitazione.

La tipologia di compravendita piu’ diffusa

Il trilocale è la tipologia più compravenduta, mentre il bilocale resta la seconda scelta: quest’ultimo può essere acquistato per investimento oppure come opzione momentanea con l’idea di un futuro miglioramento. Tra le motivazioni che spingono all’acquisto prevale l’abitazione principale (74,2%), mentre gli acquisti per investimento si attestano al 19,0%, quota in leggero calo rispetto al 2023 ma comunque più alta rispetto agli anni precedenti. È un trend in linea con il lieve ribasso della percentuale di acquisti per investimento rilevato in generale a livello nazionale.

Le scelte della componente femminile

Del 19,0% delle donne che ha acquistato nel 2024 per investimento, il 27,6% ha un’età compresa tra 45 e 54 anni, a seguire con il 23,6% le donne con un’età compresa tra 55 e 64 anni. Si investe quindi una volta raggiunta una certa stabilità lavorativa. La tipologia più acquistata per investimento è il bilocale, che si conferma quella più ambita dagli investitori donna (33,0%), quota in calo rispetto a un anno fa.

In generale la tipologia preferita dalle donne che acquistano casa è il trilocale con il 35,1% delle scelte, seguito dal bilocale (26,2%). Rispetto al 2023 aumentano le percentuali di acquisto di tagli ampi e di soluzioni indipendenti e semindipendenti: i 4 locali passano dal 13,7% al 14,4%, i 5 locali (e oltre) erano al 4,6% e ora sono al 5,1% e le soluzioni indipendenti salgono al 15,5%, mentre l’anno precedente si fermavano al 14,3%.

L’età delle donne acquirenti

Il 70,8% delle donne che acquistano ha un’età compresa tra 18 e 54 anni, l’età media di acquisto nel 2024 si attesta sui 45 anni, in calo rispetto al 2023 quando arrivava di 45,6 anni.

Le vendite nelle grandi città

Se si guarda alle grandi città si nota come la percentuale più elevata di acquisti da parte di donne si registra a Roma (37,9%), seguita da Bologna (36,5%) e da Firenze (35,9%). In fondo alla lista si trovano Palermo e Bari, dove le quote di acquisto da parte di donne sono inferiori al 30%.