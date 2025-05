L’8 giugno a Riposto un evento imperdibile per tutti gli appassionati di collezionismo, con ingresso libero e la magia di una location storica.

Preparate agende e cuori da collezionisti!

Domenica 8 giugno 2025, la storica e suggestiva cornice di Palazzo Vigo a Torre Archirafi a Riposto in provincia di Catania, aprirà le sue porte a “La Contea Colleziona”, un evento destinato a diventare un appuntamento fisso per chiunque nutra una passione per gli oggetti rari, unici e carichi di storia.

Dalle 9:00 alle 17:00, i visitatori avranno l’opportunità unica di immergersi in un’atmosfera magica, esplorando stand ricolmi di rarità, pezzi da collezione introvabili e oggetti unici che promettono di lasciare a bocca aperta anche i conoscitori più esperti.

“La Contea Colleziona” non sarà solo una mostra-mercato, ma un vero e proprio crocevia di passioni.

Sarà l’occasione perfetta per incontrare altri collezionisti, scambiare opinioni, condividere aneddoti e ricevere consigli preziosi da chi vive quotidianamente l’emozione della ricerca e della scoperta.

Passeggiare tra le sale di Palazzo Vigo, un gioiello architettonico che farà da splendida scenografia a tesori di ogni genere, circondati da persone che condividono la vostra stessa, travolgente passione.





Un’esperienza indimenticabile, pensata per celebrare il mondo del collezionismo in tutte le sue sfaccettature.

L’evento, organizzato con cura e dedizione da Salvo Cavallaro, vanta inoltre un prestigioso gemellaggio con l’Associazione Circolo “Tempo Libero” di Castellammare di Stabia, unendo idealmente due territori nel nome della cultura e della passione per il collezionismo.





“Abbiamo voluto creare un evento che fosse più di una semplice mostra mercato,” commenta l’organizzatore Salvo Cavallaro.

“Vogliamo che ‘La Contea Colleziona’ sia una festa, un momento di condivisione e di scoperta, dove la bellezza degli oggetti si fonde con l’entusiasmo di chi li cerca e li custodisce.

Palazzo Vigo è la cornice ideale per celebrare questa passione.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere una giornata straordinaria, all’insegna della scoperta e della condivisione.

“La Contea Colleziona” vi aspetta per stupirvi!





Luogo: Palazzo Vigo, Via Marina di Torre, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 09:00

