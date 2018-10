progetto collaterale di manifesta 12

Per Copresence, progetto collaterale di Manifesta 12, in occasione della chiusura della biennale il 2, 3, e il 4 novembre il Tmo-Teatro Mediterraneo Occupato, con la collaborazione della Fondazione Ignazio Buttitta, ospiterà la performance di teatro sensoriale proposta dal collettivo noMade.

L’idea di base è la”Sheshi”, in albanese, la piazza, lo spazio pubblico che veniva vissuto in ogni ora del giorno dagli abitanti delle comunità che vi si riunivano per scambiare pratiche, parole, pensieri, note musicali, gioie e dolori.

La “Piazza Arberia” accoglierà incursioni musicali, poetiche e riflessive durante i 3 giorni di performance per nutrire i visitatori curiosi di conoscere la cultura Arbёreshe e così aprire spazi di confronto e dialogo anche intorno al tema della migrazione e i processi di integrazione secondo una prospettiva storico-culturale.

Sarà possibile anche visionare il film “Radio noMade in Arberia” e altri filmati documentari sulla cultura arberesh.

In particolare, per l’apertura della “Piazza Arberia ” il venerdi 2 alle 19 il pubblico potrà incontrare Mario Calivà giovane poeta, drammaturgo e autore del libro “Portella della Ginestra, Primo Maggio 1947” che tratterà del tema : “Il teatro come vettore di comunicazione identitaria” . Alle 22 saranno The DAGGS, a portare le sonorità Arbёreshe nello spazio del TMO. Sabato 3 novembre alle 19, il gruppo di ricerca su musica e cultura siculo-albanese dell’Università degli Studi di Palermo presenterà un documentario sul “Rito musicale del Lazzaro nelle comunità Arbёreshe di Sicilia”. La stessa sera, Stefano Schiro’, autore e storico dell’arte, curerà un’incursione poetica insieme ad altri ospiti di Piana degli Albanesi.

Sono invitati a partecipare anche artisti e/o collettivi che lavorano intorno alla tradizione e alla cultura popolare in vista di riflettere e rinforzare i ponti esistenti con l’arte contemporanea.

La performance teatrale “Radio noMade in Arberia” si potrà esperire il venerdi e il sabato dalle 18:30 alle 23:00 e la domenica dalle 16.30 alle 21.00. Si consiglia prenotazione per via dei posti limitati, dato che l’esperienza è individuale.

Per più info e prenotazioni:

www.radionomade.com

PROGRAMMA:

Venerdi 2 novembre

19.00 – 20.00

“Il teatro come vettore di comunicazione identitaria”

Incontro con Mario Calivà + Proiezione di brevi filmati su alcune tradizioni popolari di Piana degli

Albanesi.

22.00 Incursione musicale di The DAGGS

Sabato 3 novembre

19.00 – 20.00

“Rito musicale del Lazzaro nelle comunità Arbёreshe di Sicilia”

Incontro con Girolamo Garofalo (coordinatore), Giuseppe Giordano, Maria Giuliana Rizzutto, e

Emanuele Tuminiello (Gruppo di ricerca su musica e cultura siculo-albanese dell’Università degli

Studi di Palermo) e con la partecipazione speciale di Papa Jani Pecoraro + Proiezione del film

documentario (20 min)

21.00 – 23.00

“Brezi, la Cintura”

Incursione poetica a cura di Stefano Schiro’ e ospiti.

Domenica 4 novembre

16.30 – 21.00

Performance Radio noMade in Arberia