Giovedì 10 settembre, la cooperativa sociale Prospettiva, del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, ospita, a partire dalle ore 15, workshop e a seguire il concerto della band elettronica etnea Katadeo, terzo appuntamento dell’edizione 2026 de “I codici della strada”, progetto culturale e sociale presentato dall’associazione temporanea di scopo fra l’associazione culturale Zo e la Cooperativa Prospettiva in calendario fino a dicembre.“I codici della strada” è sostenuto da “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”, il progetto promosso dal Comune di Catania nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero della Cultura che porta spettacoli dal vivo, laboratori e attività partecipative – per rendere la cultura uno strumento di inclusione, crescita e coesione sociale – in tutti i quartieri cittadini con particolare attenzione alle periferie e alle aree più fragili. I Katadeo – Marilena Sorbello Mavàra voce e sintetizzatore, Kristian Kouyatè percussioni ed elettronica, Quarolli basso elettrico – sono un’esplosione di elettronica, afro, funk e house con radici mediterranee e lingua siciliana. Un concerto energico e immersivo che unisce tradizione e sperimentazione, trasformando il palco in uno spazio ritmico e contemporaneo.





Katadeo ovvero Kristian Kouyatè, Marilena Sorbello Mavàra e Quarolli

Teatro, musica, danza e arti performative sono protagonisti del ricco calendario di eventi e laboratori de “I Codici della strada”, dedicati soprattutto ai giovani e alle fasce più vulnerabili, per favorire creatività, partecipazione e senso di comunità e cominciati a luglio con il lavoro su voce e percussioni di Antonio Contarino e quello sul “drum circle” di Francesco Fasanaro. Il progetto multidisciplinare interviene nei quartieri periferici catanesi di San Giovanni Galermo, e quest’anno anche a Monte Po, per trasformare i linguaggi quotidiani in strumenti di indagine sociale e inclusione attraverso il tema dell’amore.





Il progetto si basa su un forte radicamento territoriale: a San Giovanni Galermo le attività degli scorsi anni hanno coinvolto circa 500 partecipanti, registrando un tasso di soddisfazione del 93% e oltre il 70% di miglioramento delle relazioni sociali. Forte di questi dati e delle reti stabili create con le scuole e il sociale, l’obiettivo è ora estendere l’intervento al quartiere di Monte Po. I prossimi due appuntamenti di settembre de “I codici della strada”, infatti, saranno ospitati dal Centro servizi di Monte Po del Comune di Catania, in via Lionardo Vigo 43. Si tratta de “Le imprese di Orlando per amore di Angelica”, spettacolo di Opera dei Pupi di stile catanese della compagnia Fratelli Napoli, in calendario venerdì 18 settembre, alle 18; e “Stidda brillantina”, recupero e elaborazione della tradizione musicale e orale siciliana a cura della cantante e polistrumentista folk Simona Di Gregorio. Alle 15 il workshop e a seguire il concerto con Di Gregorio (voce, fisarmonica, bendir, kalimba) che sarà affiancata da Pasqualino Cacciola (bandolim, banjo, chitarra), Giuliano Gerardi (chitarra manouche) e Roberto Stimoli (chitarra 7 corde, clarinetto).

Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Cooperativa sociale Prospettiva, Via San Luca Evangelista, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 15:00

Artista: Katadeo

Info:

Elettronica, afro, funk e house con radici mediterranee e lingua siciliana, questa la proposta artistica della band etnea che giovedì 10 settembre sarà protagonista con workshop e concerto, nella sede della cooperativa sociale Prospettiva di San Giovanni Galermo, del terzo appuntamento dell’edizione 2026 de “I codici della strada”, progetto dell’associazione temporanea di scopo fra l’associazione culturale Zo e la Cooperativa Prospettiva, e sostenuto da “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”, il progetto culturale e sociale del Comune di Catania nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero della Cultura con particolare attenzione alle periferie e alle aree più fragili

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