Una disfatta, la Caporetto del calcio, una delusione. Così la Nazionale italiana di calcio, per la seconda volta di fila, non disputerà il campionato del mondo. Gli azzurri hanno perso il biglietto per il Quatar perdendo a Palermo contro la modestissima Macedonia del Nord. Un gol quasi allo scadere dei tempi regolamentari ha fatto crollare le speranze del Barbera che, per l’occasione, si è riempito al 100%. Palermo però non ha deluso e ha incitato i giocatori fino alla fine della partita.

Una serata triste per il calcio

Questa volta lo stadio Renzo Barbera di Palermo non ha portato fortuna alla Nazionale e mentre le nazioni calcisticamente in salute discutono dell’opportunità di disputare i mondiali ogni biennio, l’Italia campione d’Europa si punisce con 12 anni perlomeno di astinenza, fallendo l’approdo a Qatar 2022 dopo aver mancato Russia 2018. E’ questo il responso di una serata paradossale e triste, nella quale gli azzurri perdendo 1-0 contro la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi gli azzurri accentuano la tendenza emersa dopo quell’11 luglio 2021 del trionfo di Wembley: erano stati incapaci poi di battere per due volte la Svizzera, nonostante i famosi due rigori a favore falliti da Jorginho, non erano andati oltre il pari neanche con Bulgaria e Irlanda del Nord.

Volti delusi allo stadio

A Palermo, dopo la partita, i tifosi apparivano spenti e delusi. Sui loto volti tutta la delusione per una partita giocata male e che poteva essere vinta contro una compagine che occupa la sessantesima posizione nel ranking Fifa. L’Italia, invece, è sesta. “Molta delusione, speravamo un risultato migliore”, dice un tifoso alla fine del match del Barbera. “E’ mancata cattiveria sottoporta – dice un altro sostenitore azzurro -, purtroppo non l’abbiamo messa dentro”.

E la nazionale dice addio al sogno mondiale

“Il secondo mondiale fuori, è giusto così, commenta qualcun altro. “L’abbiamo presa male, ci riproveremo tra quattro anni”. Tante le critiche al ct Mancini. “Non puoi fare una partita così, i cambi sono stati sbagliati”. E per assistere alla partita della Nazionale c’è chi è venuto anche da Catania. “Tanti chilometri per assistere alla partita, perdere così è brutto, col Portogallo ce la potevamo giocare”. E poi “Gli attaccanti hanno sbagliato tante conclusioni, si poteva fare di più per una squadra che è poca roba. Tanta la delusione”. Quello che è mancato agli azzurri è stato il gol ma “E’ mancata anche un po’ di fortuna, i tiri ci sono stati”, dice una tifosa.