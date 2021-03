In via padre Francesco Spoto, dove gli agenti hanno sorpreso quattro giovani a bivaccare su strada, un’area che tradizionalmente ha fatto da sfondo ad operazioni di spaccio. Ad insospettire i poliziotti anche la resistenza di due di quei quattro giovani ad abbandonare quelle sedie su cui avrebbero voluto restare seduti anche durante le fasi di identificazione.

Le unità cinofile hanno fiutato stupefacente proprio in prossimità delle imbottiture di quelle sedie dove, in effetti, sono stati recuperati 3 grammi di marijuana. All’interno di un contenitore di plastica nelle adiacenze sono state poi recuperate 15 dosi di cocaina e 35 di crack, per un peso di 13 grammi circa.

Addosso ad uno dei quattro giovani è stata rinvenuta e sequestrata la somma di quasi 500 euro. Due dei quattro giovani che hanno ammesso la responsabilità della detenzione dello stupefacente rinvenuto, sono stati arrestati.

Mirate ed accurate perquisizioni effettuate nei domicili di pregiudicati ed arrestati domiciliari, in due circostanze, hanno coinciso con lo smantellamento di veri e propri covi di spaccio per lo Sperone, con arresti e sequestri.