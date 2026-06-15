La teorica delle “Strade della Fiaba” pugliesi a confronto con l’Assessorato regionale. Illustramente rilancia con “I Sentieri della Fiaba. I territori si raccontano”

Sarà la professoressa Laura Marchetti, una delle massime studiose ed esperte di antropologia e tradizioni popolari in Italia, la protagonista dell’importante incontro culturale e istituzionale che si terrà oggi, 15 giugno alle ore 16:00/ presso la Sala delle Missioni della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace in via Vittorio Emanuele 431 a Palermo.





L’evento nasce proprio per accogliere in Sicilia la prof.ssa Marchetti, giunta a Palermo come autrice – insieme a Massimo Bray – del prestigioso volume edito da Treccani “La fiaba come cifra dell’identità europea”. Un’opera fondamentale che riconosce alla fiaba il ruolo di pilastro fondante della cultura continentale e che nasce dall’esperienza sul campo del progetto pugliese “Le Strade della Fiaba”, di cui la stessa Marchetti è anima, ideatrice e coordinatrice scientifica. Questo modello, nato in Puglia e perorato con forza dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, rappresenta oggi un faro a livello nazionale per la valorizzazione del patrimonio immateriale e si offre ora come straordinaria opportunità per sancire un partenariato strategico tra Puglia e Sicilia.





Dal modello pugliese ai “Sentieri della Fiaba” siciliani: la proposta alla Regione

Prendendo le mosse dal successo scientifico e turistico validato dalla prof.ssa Marchetti in Puglia, il festival Illustramente desidera in questa prestigiosa occasione presentare ufficialmente all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana il progetto “I SENTIERI DELLA FIABA. I territori si raccontano”.

Il progetto – co-ideato da Rosanna Maranto (direttrice artistica di Illustramente) e coordinato scientificamente dalla professoressa Annamaria Amitrano (Napoli 3 febbraio 1944 – Palermo 25 gennaio 2022) – è un percorso strutturato, avviato nell’isola già nel 2019 (interrotto forza maggiore per la Pandemia), volto alla mappatura e alla geo-localizzazione del ricco patrimonio orale siciliano (fiabe, miti e leggende). L’obiettivo è trasformare questo immenso archivio invisibile in uno strumento moderno di sviluppo sostenibile, economia circolare e turismo culturale.





L’auspicio e il fine politico-culturale dell’incontro è che, sulla scia di quanto già accaduto in Puglia, il progetto “I Sentieri della Fiaba” possa essere formalmente adottato dalla Regione Siciliana, individuando nel CRICD (Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione) il suo naturale interlocutore tecnico e istituzionale per la catalogazione dei dati e per la tutela definitiva dell’identità storica regionale.

“La presenza della professoressa Laura Marchetti e il respiro del volume Treccani ci dimostrano che la fiaba non è una materia antica e polverosa, ma un’infrastruttura culturale viva e spendibile nel presente”, spiegano gli organizzatori. “Se la Puglia, grazie alla visione della prof.ssa Marchetti, è riuscita a fare della tradizione orale un volano di sviluppo territoriale, la Sicilia ha tutte le carte in regola per fare lo stesso”.

Illustramente in collaborazione con la Rete per la Lettura Diffusa* ringrazia la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace

*La Rete per La Lettura Diffusa è un’associazione che riunisce librai di Palermo e l’Associazione Significa Palermo ETS il cui scopo è promuovere la lettura orientata e condivisa in tutte le sue forme.

In allegato programma





INFO E CONTATTI

Evento: Incontro con la prof.ssa Laura Marchetti per il volume Treccani “La fiaba come cifra dell’identità europea” e presentazione del progetto “I Sentieri della Fiaba. I territori si raccontano”

Quando: 15 giugno alle ore 16.00

Dove: Sala delle Missioni – Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace via Vittorio Emanuele 429/431Palermo

Sito web di riferimento: www.illustramente.it

Luogo: Biblioteca Centrale della Regione Siciliana Alberto Bombace, Via Vittorio Emanuele, 431, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 16:00

Prezzo: 0.00

Link: https://www.illustramente.it/blog/la-fiaba-radice-dellidentita-europeala-fiaba-popolare-diventa-un-ponte-istituzionale-tra-puglia-e-sicilia/

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