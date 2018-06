La partita in programma mercoledì

“Contro il Frosinone serve che la fortuna ci assista ancora. E’ un po’ come giocare alla roulette, alcuni episodi determineranno le partite e in questo senso ho visto Stellone molto bravo, vicino alla squadra e determinato. Non bisogna pensare a giocare bene o a fare chissà che cosa:

basta essere determinati e ottenere il risultato”. L’ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo la qualificazione dei rosanero per la finale dei playoff contro il Frosinone.

“I tifosi allo stadio – ha aggiunto – sono una bella espressione della città di Palermo che è vicina alla squadra. Speriamo che l’anno prossimo, in caso di Serie A, sia questa la misura per poter fare il nuovo stadio, che non sarà realizzato da me, ma dagli investitori con cui sto portando avanti le trattative per la cessione della società”.