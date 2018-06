Basta un autogol di Domizzi ai rosanero per battere il Venezia nella gara di ritorno delle semifinale play-off di serie B. dopoo aver pareggiato 1 a 1 all’andata il risultao di stasera permette ai rosanero di approdare in finale play-off e dunque di avvicinarsi alla promozione in A

Al Palermo sarebbe bastato anche un pareggio per effetto dei risultati con cui si è chiusa la stagione regolare ma la vittoria blinda il successo.

L’autogol di Domizi è arrivato a inizio incontro, al 5′ e da quel momento in poi il Venezia non ha èprodotto grandi pericoli ad ec cezione di un coòlpo di testa di Modolo al 3′ deviato in angolo da Pomini

Al 42′ della ripresa domizi ne combina un’altra con un fallo da rigore su la Gumina ma lo stesso la Gumina si fa parare il penalty. Poco prima, al 36′, era stato espulso Pinato.

Nell’incontro palerrmo pagha dazio in tema di ammonizioni. Ne arrivano per Jajalo e per Coronado

La finale in due partite, andata e ritorno, si giocherà contro la vincente fra Cittadella e Frosinone