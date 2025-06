Un turista di 60 anni è rimasto ferito dopo uno scontro con un giovane a bordo di un monopattino. E’ successo in via Maqueda a Palermo nell’isola pedonale all’altezza di via dei Giovenchi, zona interdetta a scooter elettrici, bici e monopattini dalle 10 alle 5 di mattina.

E invece per tutto il giorno nella zona pedonale i mezzi sfrecciano anche a forte velocità senza alcun controllo. Nel tratto dalla stazione ai Quattro Canti è anche un continuo transito di auto e furgoni.

Tutto in barba a ordinanze e divieti. Il turista ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. I rilievi saranno eseguiti dagli agenti della polizia municipale.