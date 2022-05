Sale il montepremi

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 10 maggio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 37.536,90 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Comunale 38/39 a Camaro Inferiore, in provincia di Messina, mentre l’altra è stata centrata nel tabacchi di via E. l’Emiro 52 a Palermo.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 202,9 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.

La vittoria a Ficarazzi

La Sicilia ha sfiora i colpo milionario al SuperEnalotto anche nel concorso del 7 maggio quando è stato centrato un “5” del valore di 91.479,35 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Umberto I 34 bis a Ficarazzi, in provincia di Palermo.

Il 5 del 9 aprile

Nei giorni scorsi la Sicilia in festa ancora una volta con il SuperEnalotto. Nel concorso del 9 aprile è stato centrato un “5” del valore di 97.076,02 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Gaeta 21 a Piazza Armerina, in provincia di Enna.

Altre vincite a marzo

Nei primi di marzo altre vincite. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di piazza Umberto I a Sant’Angelo Muxano, in provincia di Agrigento. Anche il Lotto ha premiato la Sicilia: nel concorso dell’1 marzo sono state centrate vincite per un totale di 33.500 euro. La prima è stata registrata a Taormina, dove un fortunato giocatore ha centrato 3 ambi e un terno per un premio da 23.750, mentre l’altra ha premiato un giocatore di Riposto, in provincia di Catania, che ha portato a casa un premio pari a 9.750 euro.