La Gran Loggia massonica dona 100 mila euro alla Croce Rossa Italiana

Coronavirus, 3405 posti letto in Sicilia, picco previsto tra il 10 e il 20 aprile

Palermo e Catania avranno la disponibilità più alta: 846 posti (di cui 162 per la terapia intensiva) Palermo e 833 (141 per la terapia intensiva) Catania. I presidi attivati a Messina dispongono di 561 posti (115 per la terapia intensiva). ...