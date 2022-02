Messaggi agli alleati

La Lega taccia la strada verso le elezioni Comunali di Palermo e verso le elezioni regionali. A Palermo si è consumato il vertice tra tutti i responsabili del partito di Matteo Salvini in vista del tour de force per le prossime tornate elettorali. Sono almeno tre i punti fondamentali messi nero su bianco nel corso della riunione. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aveva incontrato il segretario regionale della Lega Nino Minardo, nel giro di consultazioni che il governatore ha avviato con le forze politiche della coalizione per la verifica che dovrà portare al varo di una “giunta elettorale”. Il segretario della Lega ha riconfermato la volontà di proseguire nell’impegno di governo fino a fine legislatura, mentre si è riservato di confrontarsi con il partito in Sicilia e con il leader Matteo Salvini prima di esprimersi sulla ricandidatura di Musumeci alla presidenza della Regione.

Gli obiettivi della Lega verso le elezioni

“Nella riunione a Palermo con i responsabili provinciali della Lega Sicilia abbiamo tracciato tre percorsi importanti. Intanto l’avvio alla campagna di adesione 2022 al nostro partito con il massimo impegno che verrà profuso da tutti. Saranno vecchi e nuovi militanti a darci l’impulso per rafforzare la nostra proposta politica che è chiaramente agganciata al modello del partito repubblicano americano come ha spiegato il nostro leader Matteo Salvini; un modello che in Sicilia trova e troverà ulteriore linfa nelle federazioni con i movimenti civici in maniera da costruire un fronte sempre più ampio alternativo alla sinistra”. Così il segretario regionale Lega Sicilia, Nino Minardo in una nota.

Andiamo avanti uniti

Come spiegato, il secondo percorso porta “ad un rinnovato impegno nell’ascoltare e coinvolgere in ogni provincia i dirigenti, i parlamentari e gli amministratori locali della Lega: assieme a loro individueremo nelle prossime settimane tutte le priorità dei cittadini in ogni porzione di territorio. In questo modo la Lega Sicilia può affrontare nel migliore dei modi il terzo percorso che abbiamo delineato nell’incontro e che è quello elettorale. Alle amministrative prima e alle regionali poi andremo uniti, con la convinzione delle nostre idee, con trasparenza e responsabilità e con spirito di servizio verso i siciliani”.