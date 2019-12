il 14 dicembre

La Madonna dell’Odigitria, Colei che indica la via, icona-simbolo di un retaggio bizantino molto importante per il nostro territorio e non soltanto per la splendida eredità musiva lasciata all’interno del duomo di Monreale.

Se ne parlerà nel corso di un incontro dal titolo “Culto e iconografia dell’Odigitria: retaggio della presenza bizantina in Sicilia”, domani, alle 17,30, presso la sala san Benedetto del complesso monumentale Guglielmo II, che avrà come relatrici la professoressa Romina Lo Piccolo, docente di Lettere, e la giornalista Maria Modica; è previsto un intervento della dottoressa Ignazia Ferraro, responsabile della biblioteca comunale, sulla mostra da lei stessa curata di libri antichi dal titolo “Sub tuum praesidium”, che sarà visitata al termine del dibattito e ha quale oggetto la Vergine e il suo ruolo nell’incarnazione.

Saranno presenti per i saluti di rito il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio Marco Intravaia, gli assessori Ignazio Davì, Rosanna Giannetto e Geppino Pupella.

Chiuderà la giornata, un concerto natalizio del “Goethe Chore” presso la chiesa degli Agonizzanti, alle ore 21, grazie alla collaborazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio che ha concesso l’uso della struttura. Il coro eseguirà a cappella un repertorio non convenzionale di canti natalizi.