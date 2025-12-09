Tutto pronto a Palermo per l’11° edizione di “I sogni son desideri – il concerto”, spettacolo organizzato da Rain Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla.

Venerdì 19 dicembre con un doppio spettacolo, alle ore 17 e alle ore 21, al Teatro Golden (via Terrasanta, 60- Palermo) il pubblico potrà rivivere la magia con i celebri brani dei cartoni animati. Tra questi Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin, Frozen, La Sirenetta, Coco e tanti altri. Tutti i brani, rivisitati e arrangiati, in un’inedita e imperdibile versione, saranno eseguiti dal vivo, con un’atmosfera che farà brillare gli occhi di adulti e bambini.





Un ricco cast sul palco tra cantanti attori, ballerini e musicisti che si alterneranno sul palco con costumi, scenografie, coreografie, cambi scena, luci ed effetti speciali diversi. Talentuosi performer, animeranno e comporranno il grande show con le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni.

Un’avventura carica di emozioni attraverso le celebri canzoni dei capolavori Disney che, con voci, musiche, corpo di ballo e narrazioni, incanterà il pubblico di tutte le età. Non si tratta solo di uno spettacolo musicale ma dell’esperienza di un sogno pensato per tutta la famiglia.

Biglietti al botteghino del teatro Golden o sul circuito Vivaticket

Luogo: teatro Golden, via Terrasanta, 60, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

Artista: Disney

Prezzo: 20.00

