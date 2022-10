"Non sono un cervello in fuga, la ricerca non ha frontiere"

La meccanica quantistica parla siciliano. A Talk Sicilia abbiamo incontrato Dario Cilluffo, un ricercatore di Palermo che da quasi un anno continua le sue ricerche all’Università di Ulm, in Germania. Quell’Ateneo è considerato uno dei poli d’eccellenza della ricerca mondiale in tema di meccanica quantistica.

Cilluffo, “non sono un cervello in fuga perchè la ricerca non ha frontiere”

Cilluffo non si iscrive al partito di coloro che vedono un siciliano di successo all’estero come un cervello in fuga. E spiega chiaramente il perché: la ricerca scientifica non ha frontiere, sbagliato parlare di fughe. “Sono partito appena dopo la laurea. Non ho deciso di venire adesso qui in Germania, perché l’Italia non offriva abbastanza o altro. Semplicemente io ho cercato di seguire il flusso della ricerca che mi interessava e qui ho trovato una persona che, almeno nel campo del mio interesse, è molto apprezzata e stimata. Una situazione che per un ricercatore offre grandi possibilità di crescita”.

Quantistica for dummies

Con Cilluffo cerchiamo di comprendere cosa sia la quantistica e perché queste teorie siano considerate fondamentali per lo sviluppo tecnologico del nostro futuro. “Di quantistica se ne parla da un centinaio d’anni. E’ una disciplina che si occupa di descrivere come si comportano le particelle fondamentali quando si diffondono e come si comporta la luce. In particolare, si studia il modo in cui interagiscono e come si comportano realmente. Si è scoperto che la materia non si comporta più secondo le leggi della meccanica classica. Quindi dei concetti classici, come per esempio la traiettoria, devono far posto ad altri concetti un po’ meno concreti o un pò più astratti, che però permettono di fare delle predizioni sono molto accurate. La meccanica quantistica ha portato dalle predizioni più accurate che abbiamo sui sistemi fisici e sulla natura”.

La meccanica quantistica e le sue applicazioni

Ma sul piano pratico, questa ricerca come cambia le nostre vite? Quali sono le applicazioni pratiche? Basta pensare ai calcoli computazionali, ai nostri pc per capirci, con i semiconduttori che vengono costruiti con performance sempre più altre grazie alla scoperte compiute con la quantistica, spiega Cilluffo.

Anche i fisici hanno un cuore

Infine, una nota intimista, quasi a voler ricordare che anche i “fisici” hanno un cuore. Quando guardano le stelle, o un tramonto in riva al mare, riescono a scrollarsi di dosso quei numeri e quelle analisi che compongono la base della loro ricerca quotidiana? “Il mio laboratorio l’ho sempre nella mia testa. Però apprezzo l’estetica. Capita, però che a volte mi pongo troppe domande. Per esempio, mi è capitato di guardare la Cattedrale di Palermo e chiedermi quale fosse la regola matematica che la fa stare in piedi. Però è stato solo un attimo. E poi ho ricominciato a guardarla con la passione e lo sguardo di una persona che ama l’arte e le bellezze della natura. Ed è una fortuna, perché la vita sarebbe molto complicata se non ci riuscissi”.

