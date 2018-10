L'iniziativa

Rendere la mobilità sempre più intelligente e sostenibile rappresenta un obiettivo fondamentale per favorire anche una maggiore e migliore fruibilità turistica del territorio. Una visione che si realizza anche attraverso il dialogo e la condivisione di best practices tra pubblico e privato, insieme per costruire un sistema di mobilità efficiente e virtuoso.

Per tale ragione, grazie a un protocollo, sottoscritto dal Comune di Cinisi e da Enel X, la Divisione del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, sono 2 le colonnine di ricarica per veicoli elettrici che sono state installate nel territorio comunale per incentivare la mobilità sostenibile cittadina e favorire la creazione di percorsi turistici a zero emissioni.

Le due postazioni di ricarica, di tipo Quick (22 kW + 22 kW), sono state installate in Corso Umberto, una all’altezza del civico 217 e una all’altezza del civico 356. Ciascuna postazione consente di ricaricare contemporaneamente due autovetture elettriche.

L’iniziativa rientra nel Piano nazionale Enel per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, che prevede la copertura capillare in tutte le regioni italiane con la posa di circa 14mila colonnine entro il 2022, per un investimento complessivo fino a 300 milioni di euro.

Il piano predisposto da Enel è dinamico, flessibile e aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia. L’attuazione di tale piano aiuterà a superare la paura di rimanere a piedi (la cosiddetta range anxiety) e consentirà di accelerare l’offerta di autovetture elettriche in Italia, stimolando le case automobilistiche, a introdurre nuovi modelli sul mercato.

“Il protocollo sottoscritto con Enel X – ha dichiarato il Sindaco di Cinisi, Giacomo Palazzolo – dimostra la volontà della nostra Amministrazione di voler accogliere e favorire tutte le iniziative che puntano a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

“La mobilità elettrica è ormai una realtà” – ha dichiarato Pietro Giorlando, responsabile zona Sicilia di Enel X. “Coinvolgendo tutti coloro che, come noi, credono nel nostro Paese e nella capacità di innovazione della nostra azienda, stiamo realizzando in Italia una rete di ricarica capillare che favorirà l’evoluzione di un sistema di mobilità sostenibile, con grandi benefici per l’ambiente e per i cittadini”.