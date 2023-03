L'INCONTRO

“Sicilia e Sardegna facciano fronte comune tra loro e insieme alle altre isole del Mediterraneo per garantire il proprio diritto a una mobilità efficiente e non penalizzata da tariffe spropositate. Un patto tra le isole sui trasporti marittimi ed aerei certamente può contribuire a superare concretamente e del tutto gli svantaggi derivanti dall’insularità, così come ora in Italia è previsto dal nuovo articolo 119 della Costituzione”.

Le parole dell’assessore Aricò

Lo ha detto Alessandro Aricò, assessore regionale alle infrastrutture della Regione Siciliana, nel corso di due giornate di confronto sul tema che si sono svolte a Palermo e aggiungendo: “Con il collega assessore della Regione Sardegna, Antonio Moro, abbiamo identità di vedute e comunione di intenti su questa importante tematica, che qui in Sicilia il governo Schifani sta già affrontando con risultati molti concreti, ad esempi quelli ottenuti contro il caro-voli. Un patto, quello tra Sicilia e Sardegna, che può estendersi anche ad altre isole del Mediterraneo, ad esempio le Baleari e la Corsica, dando vita alla Carta delle isole europee sul trasporto aereo e marittimo”.

Autonomia, il gruppo Progetto Palermo

“Aderiamo anche noi come gruppo consiliare Progetto Palermo, con convinzione, all’appello contro l’autonomia differenziata. È inaccettabile condannare la nostra terra alla povertà che tocchiamo con mano ogni giorno, anche nella nostra città, e che richiede forti azioni per ridurre i divari e non per acuirli. Anche attraverso l’adesione a questo appello, ribadiamo che il nostro impegno è e resta soprattutto quello di rappresentare tutte quelle persone che sono quotidianamente svantaggiate da politiche che vogliono sempre più marginalizzare i territori e le persone più fragili”. Lo dichiarano i consiglieri Massimo Giaconia, Mariangela Di Gangi e Alberto Mangano del gruppo Progetto Palermo.

Faraone: “Sicilia commissionata da leghisti”

“Non mi sarei mai aspettato che Schifani schierasse la Sicilia a favore del testo sull’autonomia differenziata, così fortemente voluto dalle regioni a guida leghista del Nord, che rischia di dividere in due l’Italia. Così come mi sarei aspettato maggiore rigore da Fratelli d’Italia sulla tutela dell’unità della nazione. Sui livelli essenziali delle prestazioni, sulla mancata applicazione della spesa storica e sulle materie oggetto di autonomia differenziata, Calderoli ha fatto solo chiacchiere e non ha dato alcuna garanzia. Ma ciò che più mi ha colpito è la scelta di mandare il vice presidente della regione, leghista, a votare in conferenza delle regioni in rappresentanza della Sicilia. Siamo stati commissariati dai leghisti del nord e non abbiamo alcun diritto di parola sul nostro futuro. In nome della realpolitik si abbandona a se stesso il mezzogiorno”. Lo dichiara Davide Faraone, deputato di azione-Italia Viva.

