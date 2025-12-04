Allo Spazio Zero dei Cantieri Culturali alla Zisa, il Natale arriva in anticipo con tre giornate dedicate alla creatività e alle piccole produzioni locali. Dal 5 al 7 dicembre, dalle 11.00 alle 20.00, il pubblico potrà immergersi in un percorso fatto di materiali, colori e storie: un invito a scoprire oggetti artigianali, monili, articoli vintage, borse e creazioni uniche realizzate da artigiani, designer e artisti indipendenti.

L’evento offre uno spazio vivace e accogliente in cui trovare idee regalo originali e sostenere il lavoro di chi crea con le mani, valorizzando la qualità del fatto a mano in un contesto culturale in continuo movimento come quello dei Cantieri alla Zisa.

Luogo: Spazio Zero ai Cantieri culturali della Zisa, via Paolo Gili, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 11:00

Artista: mostra mercato

Prezzo: 0.00

