Disagi al porto

Disagi al porto di Palermo per il traghetto della Grandi Navi Veloci che sta arrivando da Genova con oltre 19 ore di ritardo. L’arrivo era previsto per le 17.30 di ieri ma per una serie di ritardi accumulati in questi giorni il traghetto arriverà nel porto di Palermo solo oggi alle 12 circa.

Protestano i passeggeri

Nei giorni scorsi lo stesso traghetto il cui attracco era previsto per le 17.30 era arrivato alle 23 di sera. Tante le proteste dei passeggeri. A causa dei ritardi oggi dal porto di Palermo partiranno due navi per Genova.

Risarcimenti per volo partito in ritardo e viaggio di ritorno cancellato

La compagnia aerea Lufthansa risarcirà sei passeggeri, alcuni palermitani altri catanesi, che avevano programmato un viaggio per Amsterdam e che hanno appreso della cancellazione del volo di ritorno solo quando si trovavano al banco del check-in. I vacanzieri avevano acquistato dei biglietti aerei che da Catania con scalo a Francoforte li avrebbe condotti nei Paesi Bassi. I guai sono iniziati già all’andata. La partenza dal capoluogo etneo veniva posticipata e una volta arrivati a Francoforte non hanno trovato più la coincidenza. Il volo era già decollato prima che questi arrivassero.

Il ritardo

Così sono stati costretti ad arrivare in ritardo a destinazione aspettando il volo successivo. Ma l’odissea per i viaggiatori siciliani non si è conclusa qui con la compagnia tedesca. Arrivati allo scalo olandese per ritornare in Sicilia hanno appreso che la loro prenotazione era stata cancellata. Per fare rientro a casa hanno dovuto acquistare nuovi biglietti.

Il risarcimento

Difesi dall’avvocato Fabio Toto i passeggeri hanno chiesto in un primo momento alla compagnia di essere risarciti per i disagi. La Lufthansa non ha mai risposto. Così si sono rivolti al giudice di pace. “La compagnia aerea a questo punto – spiega l’avvocato Toto – ha chiesto una transazione. Si rinunciava al processo e sarebbe stato corrisposto ai passeggeri la somma di 3.300 euro. Un buon risultato perché non si possono ignorare le richieste dei consumatori, costringendoli a fare causa per far valere i loro diritti”.