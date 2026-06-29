Il tour nazionale promosso da UniCredit

Dopo il grande successo registrato nelle tappe di Torino, Verona, Bologna e Napoli, il tour nazionale dedicato alla Ferrari SF‑24 approda a Palermo, portando nel cuore della città una delle monoposto più iconiche del recente campionato del condo di Formula 1. L’iniziativa, organizzata da Unicredit nell’ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP, nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al mondo Ferrari, condividendo emozioni, passione e cultura sportiva.

La Ferrari SF-24 esposta a Piazza Castelnuovo

Dal 2 al 5 luglio, Piazza Castelnuovo si trasformerà in un punto di incontro per cittadini, famiglie e appassionati, che avranno l’opportunità di osservare da vicino la SF‑24, ammirarne le linee, la tecnologia e il design, e scattare una foto ricordo accanto alla vettura che ha corso la stagione 2024 di Formula 1. L’esposizione sarà accessibile gratuitamente per tutta la durata dell’evento.

Il tour non si limita alla semplice esposizione della monoposto: i visitatori potranno infatti lasciare un messaggio al team Ferrari, compilando speciali cartoline che verranno imbucate nelle cassette predisposte per l’occasione. UniCredit provvederà poi a recapitarle direttamente a Maranello, creando un ponte simbolico tra la comunità palermitana e la Scuderia. L’iniziativa sarà arricchita dalla distribuzione di gadget dedicati, pensati per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza e alimentare la passione per il Cavallino Rampante.

Un percorso itinerante da nord a sud

La tappa di Palermo si inserisce in un percorso itinerante che attraversa alcune delle piazze più suggestive d’Italia, trasformandole in luoghi di partecipazione e condivisione. Attraverso questo progetto, UniCredit conferma il proprio impegno nel valorizzare i territori, promuovere momenti di aggregazione e rafforzare il legame tra sport, cultura e comunità locali. Il tour si concluderà con il gran finale di Monza, in un luogo simbolo della storia della Formula 1, dove la passione dei tifosi troverà la sua celebrazione conclusiva.