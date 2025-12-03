Sabato 13 dicembre un evento promosso dalla Cellula di Catania dell’Associazione Luca Coscioni, per coinvolgere la cittadinanza nella problematica della disabilità.
Ubicazione: Palazzo della Cultura-Catania.
Orario : 16,00-18,30.
Il focus è la disabilità nei suoi vari ambiti: fisica, sensoriale, intellettiva, psichica; con riferimento alla situazione territoriale della città di Catania sia per quanto riguarda le criticità che i soggetti fattivamente impegnati in questo ambito, Istituzioni pubbliche e Associazioni di volontariato.
Sono state infatti invitate 5 Associazioni che presenteranno le loro attività sul territorio.
Luogo: Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele , 119, CATANIA, CATANIA, SICILIA
Tipo evento: Convegno
Data Inizio: 13/12/2025
Data Fine: 13/12/2025
Ora: 16:00
Artista: Cellula Catania Associazione Luca Coscioni
Prezzo: 0.00
Link: https://www.facebook.com/cellulacoscionicatania?locale=it_IT
