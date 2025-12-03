Sabato 13 dicembre un evento promosso dalla Cellula di Catania dell’Associazione Luca Coscioni, per coinvolgere la cittadinanza nella problematica della disabilità.



Ubicazione: Palazzo della Cultura-Catania.

Orario : 16,00-18,30.

Il focus è la disabilità nei suoi vari ambiti: fisica, sensoriale, intellettiva, psichica; con riferimento alla situazione territoriale della città di Catania sia per quanto riguarda le criticità che i soggetti fattivamente impegnati in questo ambito, Istituzioni pubbliche e Associazioni di volontariato.

Sono state infatti invitate 5 Associazioni che presenteranno le loro attività sul territorio.





Luogo: Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele , 119, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 16:00

Artista: Cellula Catania Associazione Luca Coscioni

Prezzo: 0.00

Link: https://www.facebook.com/cellulacoscionicatania?locale=it_IT

