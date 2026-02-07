Si é tenuto stamane al Centro Arrupe di Palermo un incontro sul tema “Partecipiamo per rinnovare la politica, oggi” con Ernesto Maria Ruffini promotore dei Comitati Più uno.

All’incontro, moderato da Giuseppe Bruno, sono intervenuti Gianni Notari, Giuseppe Savagnone, Giuseppe Verde, Mariangela Di Gangi, Marcello Longo e Francesco Todaro. Tutti gli interventi hanno ribadito l’importanza di un nuovo modello di impegno politico fondato sulla partecipazione dei cittadini per costruire insieme un progetto di Paese.

Ruffini ha lanciato da qualche settimana l’Associazione Più uno che ha ormai una rete di Comitati su tutto il territorio nazionale e che si sta sviluppando anche in Sicilia per promuovere all’interno del centrosinistra un modo di fare politica diverso, non fatto di slogan gridati ma fondato su un progetto di Paese costruito collettivamente e dal basso.