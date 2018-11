La polizia municipale ha sequestrato una edicola abusiva in via Lascaris a Palermo ad angolo con via Marco Polo.

Gli agenti di polizia municipale sono intervenuti con gli operai del Coime per togliere la costruzione dal marciapiede e restituire la zona alla pubblica fruizione.

Nei giorni scorsi un intervento simile era stato realizzato al mercato delle Pulci. Qui è stato rimosso un intero negozio nato senza nessuna autorizzazione.