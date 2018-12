Il Palermo è passato in mano agli inglesi. Ma chi sono? Spenderanno tanti soldi? Saranno legati al Palermo? Come si chiamano? Che facce hanno? Queste sono solo alcune delle tantissime domande che i tifosi rosanero si stanno ponendo in questi confusi minuti post conferenza stampa. Una conferenza stampa che invece di chiarire sembra averne messo altri di dubbi

Dare una risposta certa a questi quesiti è difficile. La situazione paradossalmente era più chiara nei giorni scorsi piuttosto che oggi dopo la presentazione.

Se le presentazioni sono ideate per farsi conoscere al grande pubblico e chiarire ogni situazione, probabilmente la Global Sports non ha centrato in pieno l’obiettivo. Una conferenza che non si può nemmeno definire criptica perchè non è che sia stato detto qualcosa difficile da decifrare, in realtà non è stato detto praticamente nulla.

Sicuramente niente di più di quanto non si sapesse fino alle 14:59 di oggi. Maurizio Belli, rappresentate oggi della Financial Innovations società che ha fatto da advisor di Zamparini nella trattativa ha detto: “Bisogna aspettare per la società quotata che ha comprato il Palermo. Sono informazioni sensibili. Gli acquirenti hanno richiesto di non essere svelati. Alcuni sono quotati in borsa e hanno richiesto riservatezza. Se facessi il nome potrebbero esserci ripercussioni sui mercati e loro non vogliono. Diciamo solo serenità”.

Beh serenità, Zamparini ha precedentemente detto che della Financial c’è da fidarsi e noi non ne dubitiamo: è certo però, che è quantomeno inusuale che una società acquisti una squadra di calcio e non abbia ancora idea di chi possa essere il presidente.

E’ inusuale che non rimanga nessuno della “nuova” proprietà a Palermo in segno di rappresentanza. Domani i giocatori si alleneranno e per loro la società sarà composta solo dal direttore Foschi, nessuno al di sopra di lui.

Il direttore sportivo saprà sicuramente come gestire la situazione e tranquillizzare i giocatori sul futuro del Palermo, tutto ciò però rimane insolito. L’unica cosa chiara è stata la figura di David Platt.

Ex giocatore anche della nazionale inglese, si è presentato in un ottimo italiano e ha chiarito di fungere da uomo di fiducia della Global Sports. Una figura di calcio, di campo, che conosce bene il mondo dello sport e le dinamiche di spogliatoio e di una società.

Un consigliere che però non si sa che fine farà, perchè come annunciato da lui stesso, non sa se tornerà mai a Palermo. Non si sa che ruolo avrà e se ne avrà uno. Non male per essere ciò che di più chiaro abbiamo in questo momento.

In conclusione ciò che risulta anche strano agli occhi dei tifosi è questo bisogno di riservatezza. Perchè quando è stata comprata la Roma si sapeva chi fosse Pallotta? Perchè quando è stata acquistata l’Inter si sapeva chi fossero gli imprenditori cinesi a capo dell’operazione? Perchè con il Milan si sapeva tutto di Elliott e con il Palermo non si sa nulla? Tranquilli tifosi, siate sereni.