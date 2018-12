Il Palermo è stato ceduto ad una società inglese, precisamente la “Futures Sport and Entertainment”. Ma cosa fa’ questa azienda? Come guadagna? Se siete abili in lingua inglese vi suggeriamo un giro sul loro sito ufficiale.

La Futures Sport è un’azienda che analizza i dati sportivi e commerciali di diversi club non necessariamente calcistici nel mondo e li sfrutta per ottenere delle informazioni da fornire ai propri clienti.

I clienti possono essere o società interessate a sponsorizzare un club, quindi vogliono conoscerne a fondo le potenzialità chiedendo consigli a degli esperti del settore. Oppure essere proprio i club stessi che vogliono sapere con maggiore precisione il loro impatto, il valore del proprio brand in un determinato mercato.

In poche parole dei consulenti del mondo sportivo. Questa descrizione è chiaramente “povera”, il loro lavoro si estrinseca in tante maniere differenti e approfondite, ma rende bene l’idea a tutti coloro che non sono all’interno del settore. Non si tratta dunque di magnati arabi che vivono con la vendita del petrolio (come i proprietari del City) o imprenditori cinesi proprietari di catene di centri commerciali o costruttori di aeroporti (come Florentino Perez).

Le potenzialità economiche del gruppo non sono ancora chiare del tutto. Probabilmente dopo la conferenza stampa se ne saprà qualcosa in più, ma forse anche no. La società inglese potrebbe anche avere comprato il Palermo con l’intenzione di valorizzarlo e poi rivenderlo.

In tal senso le dichiarazioni del proprio amministratore delegato si spiegherebbero meglio: “Rappresentiamo un gruppo di investitori inglesi e contiamo nel nostro percorso di trovarne degli altri”.

Da ciò che ha detto Richardson si potrebbe intuire un’altra situazione: questa rappresentanza potrebbe significare che effettivamente non è l’azienda la fonte economica dal quale attingerà il Palermo. Ma che l’azienda sta giocando solo un ruolo di “garanzia” per questi investitori. Una sorta di scudo.

