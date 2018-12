Ha parlato a BlogSicilia.it Antonio Filippini: il motorino del centrocampo rosanero nel 2004 con Guidolin ha espresso le sue opinioni circa l’operato di Zamparini in questi anni: “Il bilancio di questi quindici anni di presidenza è assolutamente positivo”.

“Zamparini ha portato il nome del Palermo in giro per l’Europa. I rosanero venivano da anni di Serie C e con lui sono andati in Coppa Uefa. C’è solo da applaudirlo. Ci sono stati momenti davvero esaltanti. Nel calcio ci stanno le retrocessioni – prosegue Filippini -, ma comunque sono sempre state costruite squadre competitive. Credo che i palermitani con Zamparini si siano divertiti per molti anni“.

Filippini descrive la figura dell’ex patron rosanero come presidente: “Zamparini è un presidente davvero passionale. Come tutti sappiamo è una persona di cuore. Proprio questa passionalità, a volte, lo portava a rilasciare dichiarazioni inopportune in particolar modo dopo qualche sconfitta”.

“Lui fa parte di quella vecchia schiera di presidenti che hanno passione. Ben vengano gli Zamparini nel mondo del calcio. Ricordo che quando giocavo a Palermo lui era molto presente, si faceva sentire dalla squadra. Parlava con tutti i giocatori e trasmetteva tantissima fiducia”.

Infine una battuta sugli “inglesi”: “Beh, non li conosce nessuno. Attendiamo di capire chi siano, io mi auguro di cuore che possano essere davvero una risorsa per il Palermo e per tutto il calcio italiano”.

