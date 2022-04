L'impegno dell'assessore a Casa Minutella

La promessa di Marco Falcone è stata mantenuta. A Casa Minutella, nel corso della puntata del 16 dicembre 2021, l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone aveva preso l’impegno di un immediato ripristino della strada che collega Cerda e Termini Imerese. Quella porzione di carreggiata, fondamentale per i trasporti tra le due cittadine dell’entroterra palermitano, si era letteralmente liquefatta per l’ondata di maltempo. Falcone aveva preso l’impegno di ripristinare quel tratto di strada entro aprile, Missione compiuta. Durante il dibattito, a cui era presente anche il sottosegretario Giancarlo Cancelleri,era emersa la necessità di realizzare un collegamento alternativo. Con il messaggio ìnviato alla redazione di Casa Minutella., Falcone ha confermato anche questo impegno. Per realizzare quella strada alternativa servono 400 mila euro. “La strada la farà la Regione”, ha assicurato Falcone.