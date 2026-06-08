Giunge a conclusione la quinta edizione della rassegna letteraria Amici del libro, organizzata all’oratorio di Santa Cita di Palermo, dall’associazione Retablo in sinergia con la fondazione Riv. L’ultimo appuntamento è l’11 giugno, alle 18, con il giornalista Gianni Riotta che presenta il suo nuovo libro “Generose anime di eroi” (Mondadori). Dialogherà con lui la scrittrice Giuseppina Torregrossa.





Gianni Riotta, che dal 2011 lavora per il quotidiano La Stampa, collabora con l’edizione italiana di HuffPost ed è editorialista di La Repubblica. A lungo è stato inviato negli Usa, in Medio Oriente, Russia, America Latina ed Europa, nel suo nuovo libro sceglie la narrativa travolgente dell’epica, in un romanzo dove il lettore ritroverà politica, conflitti e amori del nostro tempo: il Partito della Guerra agisce in Russia, all’ombra del Cremlino.





Trama per sabotare Stati Uniti ed Europa servendosi di una gang di ex soldati della guerra al terrorismo ormai dati per dispersi, e diffondendo in rete video fake catastrofici prodotti da hacker abilissimi. A New York, l’ispettore Joey Dallera e il detective Steve Ernst, veterani della battaglia di Falluja, sono alle prese con il cadavere di un uomo dalla stazza enorme, rinvenuto davanti a un topless bar di Brooklyn. Sull’avambraccio l’uomo ha tatuato un antico nome latino. Osteggiati dall’Fbi e dai servizi segreti Usa, Dallera ed Ernst collegano presto il delitto alla saga, virale sul web, dei cadaveri abbandonati intorno ad ambasciate e cancellerie, da New York a Madrid. Sarà giusto l’analisi dei tatuaggi, con caratteri che risalgono all’Impero Romano, a portare i due poliziotti nei sotterranei del Vaticano, sulle tracce della gang dei cosiddetti “Gladiatori”.





Alla Casa Bianca, intanto, la prima presidente donna degli Stati Uniti si prepara al peggio, dopo il rapimento della figlia, irrequieta teenager che i Gladiatori usano per ricattare Washington. Intorno all’indagine si delineeranno i destini dei tanti personaggi che affollano il romanzo, da Meredith De Lattre, romantica spia in viaggio da Mosca alle trincee dell’Ucraina, a Jim Hawkins, il creatore di un avanzatissimo sistema AI, Code, capace di prevedere gli eventi futuri. In ballo c’è il destino del mondo, la sua possibilità di sopravvivere nell’era del caos e della disinformazione killer.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Gianni Riotta

Prezzo: 0.00

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