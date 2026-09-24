Un anziano curioso delle nuove tecnologie, un’elfa timorosa di essere sostituita e un’ospite inattesa: l’intelligenza artificiale. Sono i protagonisti di “I racconti di Oberon e Lilith, ovvero I racconti d’autunno”, spettacolo che andrà in scena il 26 settembre, alle 18, alla parrocchia Maria SS. delle Grazie di Palermo, nell’ambito di “Voci di Periferia – Nuove Consonanze”, il festival di musica, teatro e narrazione promosso dall’associazione MusicaMente.

Con testo e regia di Francesco G. A. Raffaele, in scena insieme a Silvia Di Giovanna, lo spettacolo costituisce il quarto e ultimo episodio della tetralogia dedicata al ciclo delle stagioni. Una proposta per grandi e piccoli che intreccia parole, musica e fantasia, affrontando con umorismo temi vicini alla vita quotidiana.





Protagonisti sono Oberon, un ex scalatore ormai alle prese con la vecchiaia, e Lilith, un’elfa di Natale che da anni vive con lui come sua assistente. Dopo le avventure dell’inverno, della primavera e dell’estate, i due si confrontano con l’arrivo dell’autunno e con una presenza destinata a cambiare gli equilibri della loro casa: Andromeda, un’intelligenza artificiale.

Oberon accoglie la novità con entusiasmo, desideroso di imparare a usare i social e gli strumenti digitali. Lilith, invece, teme di perdere il proprio ruolo e cerca di comprendere che cosa questa nuova presenza possa significare per lei e per il suo compagno di avventure. Tra siparietti comici, battute, canzoni e racconti, emergono curiosità, paure e interrogativi sul rapporto con la tecnologia. Ad accompagnare il pubblico sarà ancora una volta il libro di Oberon, custode di storie che invitano a riscoprire vecchie e nuove tradizioni autunnali. Al centro dello spettacolo, un messaggio che attraversa l’intera tetralogia: custodire la fantasia, risorsa preziosa e inesauribile, capace di dare forma a mondi, relazioni e possibilità.

Ingresso gratuito

Luogo: parrocchia Maria SS. delle Grazie di Palermo,

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

Prezzo: 0.00

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