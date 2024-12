La regista Debora Scalzo ritorna in Sicilia per lo scouting ufficiale legato al nuovo film poliziesco antimafia “Oltre la divisa”. In questi giorni pre natalizi visiterà tutte le location ufficiali.

Catania con le sue vie e palazzi storici sarà la location del nuovo film diretto da Debora Scalzo che aprirà il set a novembre con un cast importante, in collaborazione con Catania Film Commission e Sicilia Film Commission.Il film di genere drammatico antimafia poliziesco, sarà incentrato con storie a base di corruzione sesso azione amore e giustizia, racconterà la storia di cinque uomini e donne in divisa, cinque storie diverse che sono unite da un unico filo tragico e invisibile. Il film racconterà la storia di una vittima di mafia, l’Ispettore Capo Dottor Giovanni Lizzio (morto a Catania nel 1992). La storia di una soldatessa abusata e di un generale dell’arma dei carabinieri corrotto, ma non solo, la Scalzo sarà la prima regista italiana a raccontare a livello cinematografico la storia d’amore tra due uomini in divisa.

Il progetto

Un progetto forte e ambizioso. Una denuncia alle mele marce, ma un voler onorare tutti gli uomini e donne in divisa che indossano la divisa con onestà e devozione. “Ho scelto di girare nuovamente in Sicilia perché la mia terra d’origine è perfetta per il cinema che voglio raccontare. I suoi paesaggi, i suoi vicoli, il suo mare, il suo mercato, i suoi profumi raccontano la vita vera, la vita vissuta, la vita che arriva al pubblico e fa rivivere emozioni indescrivibili. E “Oltre la divisa” farà riflettere, farà sognare, farà piangere e farà capire il vero senso della vita oltre la divisa, l’uomo con tutte le sue fragilità e paure, ma soprattutto farà capire che l’amore è il vero fulcro della vita e non conosce regole”. Nel cast anche una partecipazione straordinaria con un grande attore di Hollywood. Il film sarà ambientato tra il 1992 arrivando ai giorni nostri e alcune scene verranno girate anche tra la Svizzera e il Brasile. La Scalzo attualmente nelle sale con il Docufilm “Paolo Vive” protagonista l’attore Bruno Torrisi, da gennaio partirà con la distribuzione internazionale in collaborazione con la Farnesina e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che la porteranno in giro per l’Europa, il Principato di Monaco, il Granducato di Lussemburgo, il Regno Unito, il Brasile, l’Argentina e oltreoceano tra America e Canada, con proiezioni speciali a New York, Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Seattle, Miami e Vancouver.

Il viaggio per le location

Un viaggio attraverso i continenti, divulgando un potente messaggio di educazione alla legalità ai giovani di tutto il mondo raccontando la storia di un grande uomo siciliano, il giudice Paolo Borsellino. Prodotto da Desca Production con Underground Multimedia Production e Underground Distribution, in collaborazione con l’importante casa di produzione americana Cinergi Pictures che ha già prodotto “Evita” di Madonna, “Die Hard” con Bruce Willis, “The Infiltrator” con John Leguizamo, Diane Kruger e Benjamin Bratt, “Miss Sloane” con l’attrice premio Oscar Jessica Chastain e Sam Waterston l’indimenticabile procuratore distrettuale di New York della serie di successo Law & Order, “The idea of you” con l’attrice premio Oscar Anne Hathaway, e la seguitissima serie brasiliana “The Virdict” su Amazon con Camila Morgado.

Le parole della Scalzo

La Scalzo dichiara: “Con Paolo Vive ho avuto la fortuna di collaborare con grandi professionisti che hanno creduto sin da subito al mio progetto. Un onore poter collaborare con la Cinergi Pictures, ringrazio il mio agente americano per il grande sostegno e supporto, a marzo saremo in America per la Premiere nelle ambasciate e nei cinema, sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile”. Sul Red carpet a sostenere la regista con interviste esclusive saranno le prestigiose riviste Hollywood Magazine (la rivista ufficiale di Hollywood) e Celebrity Los Angeles tra le più seguite d’America, che hanno già recensito il Docufilm come un potente tributo ad una delle figure più importanti dell’antimafia italiana che sarà d’ispirazione ad Hollywood, poiché unico nel suo genere. Paolo Vive è ufficialmente iscritto in concorso ai prossimi David di Donatello 2025, nella sezione film opere prime, un grande e importante traguardo per l’artista siciliana al suo debutto alla regia e già definita oltreoceano la regista antimafia donna di luce, giustizia e azione.