parla il presidente dei senatori di italia viva

“Silvia Vono ha deciso di aderire al gruppo #ItaliaViva in Senato”.

Lo rende noto il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone che prosegue: “Da subito sono rimasto colpito dalla sua determinazione. Adesso siamo in 16, un gruppo solido, omogeneo ed aperto che farà un gran lavoro“.

E ancora: “Salvini e gli uomini della Lega da mesi annunciano “acquisti” tra i parlamentari del M5S, noi non siamo al mercato e non ci chiamiamo Lega. Siamo una forza politica appena nata, puntiamo molto sull’agilità, sulla freschezza e sulla libertà, non abbiamo intenzione di snaturarci per ingrossarci. Chi aderisce al nostro progetto sa che vogliamo mandare avanti il governo e che preferiamo le proposte alle polemiche. Adesso al lavoro!”.