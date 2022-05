Faccia a faccia tra maggioranza e opposizione

La Sicilia e la legge finanziaria, cosa cambia? Ne parliamo domani a Casa Minutella. L’appuntamento con il talk show è alle 14,45 in diretta su BlogSicilia.it e Video Regione, canale 14 del digitale terrestre.

Con quattro mesi di ritardo sulla tabella di marcia la Finanziaria 2022 della Regione siciliana è finalmente legge. Il traguardo è stato tagliato con 14 giorni di ritardo, rispetto alla scadenza dell’esercizio provvisorio. A leggere le dichiarazioni ufficiali fioccano miliardi di miliardi come pop corn. La finanziaria nominalmente vale 20 miliardi nel 2022 e 57 miliardi nel triennio. In realtà la manovra sposta 831 milioni di euro. La norma ha avuto un iter tempestoso, complicato – anche se nessuno lo sosterrà apertamente – dall’orizzonte elettorale che inizia a stagliarsi minaccioso per i parlamentari siciliani. La poltrona inizia a tremare. Entro pochi mesi si vota e questa legge era l’ultima occasione offerta ai deputati per spiccare dalla massa e dare un colpo di maquillage al consenso sul territorio.

Dalla Finanziaria fondi alle Super Zes ed ai Comuni

Per Gaetano Armao, assessore all’Economia e vicepresidente della Regione Siciliana, i provvedimenti più importanti sono quelli legati ai i fondi destinati alle SuperZes, le risorse assegnate i comuni (circa 328 milioni), i 177 milioni per la disabilità, i 4 milioni e mezzo per compensare il caro carburanti nel trasporto per le isole minori. Capitolo a parte il fondo da 30 milioni per gli ex Fiat – Blutec. Sembra un maxi scivolo per mandare in pensione le tute blue, prese in giro per decenni sul rilancio dell’ìndotto industriale.

Finanziaria, la politica come sempre si divide

Come sempre, la politica si divide. Governo e maggioranza parla di manovra per lo sviluppo, mentre l’opposizione ribatte al grido di manovra inutile. Chi ha ragione? E’ quello che cercheremo di comprendere domani. Al talk show condotto da Massimo Minutella partecipano Mario Barresi, columnist “La Sicilia” e Manlio Viola (direttore di Blogsicilia.it). Ai due mastini dell’informazione politica toccherà il compito di far “parlare” gli ospiti politici della puntata: i deputati Riccardo Savona e Alessandro Aricò per la maggioranza e Giuseppe Lupo e Nuccio Di Paola per l’opposizione.

A Casa Minutella arriva Paolo Belli

Nella seconda parte del programma interviene Paolo Belli, cantautore e conduttore televisivo che proprio nei giorni scorsi ha lanciato il suo ultimo lavoro, l’album dal titolo “La musica che ci gira intorno”. Anche LDA (lo pseudonimo dietro cui si cela Luca D’Alessio), parteciperà alla puntata di domani.