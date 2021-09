Nella top ten

La Sicilia al sesto posto tra le isole più belle al mondo secondo la classifica Worlds best Award

Secondo l’assessore ai Beni Culturali siciliano Samonà si tratta di un riconoscimento a una terra che vuole puntare tutto sulla bellezza

La Sicilia sale in classifica di due posizioni rispetto all’anno scorso

“La Sicilia è al sesto posto fra le isole più belle del mondo. L’Isola, infatti, è stata inserita nella speciale classifica stilata, come ogni anno, per il “World’s best Award” da “Travel + Leisure” e si è piazzata dietro alle prime due classificate, Milos e Folegandros, in Grecia, a Saint Vincent e Grenadine nelle Piccole Antille, a Madera in Portogallo e alle Isole Andamane nel Golfo del Bengala.

La Sicilia premiata per bellezza e ospitalità

Secondo l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà si tratta di un risultato particolarmente significativo, perché per stilare la classifica viene chiesto ai lettori di dare un voto alla propria esperienza di viaggio, tenendo conto di una serie di fattori, dall’accoglienza, al mare, al cibo, alla cultura e ai luoghi da visitare”.

La Sicilia scala due posizioni

L’isola non è nuova a questi riconoscimenti. Sono numerose le riviste, anche internazionali, che la piazzano tra le mete più amate dai turisti e che la sponsorizzano in tutto il mondo. “Un riconoscimento importante – spiega – anche e soprattutto per il fatto che la nostra Isola è stata inserita nella prestigiosa top-ten per il secondo anno consecutivo, scalando tre posizioni rispetto al 2020 quando era arrivata al nono posto. Finalmente, nel mondo si parla sempre più diffusamente della Sicilia per le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali ed è questo il biglietto da visita principale che vogliamo offrire per la nostra terra e per il quale il governo regionale sta lavorando incessantemente: puntiamo sulla bellezza per costruire il nostro futuro”.