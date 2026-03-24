La Città Metropolitana di Palermo chiama a raccolta gli studenti delle scuole superiori per renderli protagonisti attivi della sicurezza stradale È ufficialmente aperto il contest “La sicurezza sei tu”, un’iniziativa inserita nel progetto “Safe Driving Without Risks – Guida Sicura Senza Rischi” che invita i giovani a trasformare la consapevolezza dei rischi legati alla mobilità in vere e proprie campagne di comunicazione, con scadenza per le candidature il 31 marzo 2026.

L’iniziativa, collegata al progetto nazionale “Mobilità Sicura“, rappresenta una nuova fase del percorso formativo avviato nelle scuole del territorio: dopo i laboratori dedicati agli insegnanti e quelli per gli studenti, i ragazzi sono ora chiamati a tradurre quanto appreso in contenuti creativi rivolti ai propri coetanei. Tutti i dettagli per partecipare si trovano a questo link.

Il contest si configura come uno strumento educativo e partecipativo che coinvolge direttamente studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Palermo, con l’obiettivo di stimolare una riflessione concreta sui comportamenti quotidiani legati alla mobilità: dall’uso dello smartphone alla guida all’eccesso di velocità, fino al consumo di alcol e sostanze.

Accanto alla sensibilizzazione, il progetto punta a rafforzare competenze trasversali, valorizzando la creatività giovanile come leva di prevenzione e promuovendo capacità comunicative, digitali e collaborative.

Il contest è rivolto agli studenti tra i 15 e i 18 anni e aperto sia alle scuole già coinvolte nel progetto sia a tutti gli istituti della Città Metropolitana di Palermo che intendano aderire. La partecipazione avviene per istituto, con il coordinamento di uno o più docenti referenti e la possibilità di coinvolgere più classi .

Le scadenze sono già definite: iscrizione entro il 31 marzo 2026 e invio degli elaborati entro il 30 aprile 2026 .



Gli studenti potranno partecipare con contenuti originali e inediti nei formati video (fino a 3 minuti), gallery fotografiche e video interviste, pubblicati sui canali istituzionali delle scuole e, per i video, anche su YouTube. I lavori dovranno essere coerenti con i messaggi delle campagne nazionali sulla sicurezza stradale e potranno essere sviluppati liberamente o ispirati alle campagne “Il bello di…” e “Mandami un messaggio quando arrivi”.

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da rappresentanti istituzionali, esperti di sicurezza stradale e professionisti della comunicazione, secondo criteri che includono coerenza con il tema, efficacia del messaggio educativo, creatività e capacità di comunicare al target giovanile. I lavori selezionati saranno presentati durante l’evento finale del progetto e diffusi sui canali istituzionali, per finalità educative e di sensibilizzazione.

Al centro dell’iniziativa c’è un cambio di prospettiva: gli studenti non sono più destinatari di una campagna, ma diventano autori e ambasciatori della sicurezza stradale. Un approccio che ispira il progetto sin dall’inizio e che punta a incidere concretamente sui comportamenti, in un contesto in cui la percezione del rischio è spesso sottovalutata.

Il contest “La sicurezza sei tu” si inserisce in un percorso più ampio che mira a promuovere una cultura condivisa della mobilità consapevole, trasformando la prevenzione in un’esperienza concreta e partecipata.