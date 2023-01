Avviate le attività per la security dello scalo genovese

Il passaggio di consegne è avvenuto ufficialmente il 31 dicembre e ora la società palermitana KSM, leader nel settore della vigilanza privata e della sicurezza, ha iniziato i lavori per garantire la security del Porto di Genova.

In particolare, per assicurare l’operatività dello scalo genovese saranno impegnate 70 guardie particolari giurate e predisposta un’unità cinofila.

La KSM dà così il benvenuto al 2023 con un nuovo importante appalto, che sancisce la crescita e l’espansione dell’azienda, giunta ormai alla quinta generazione di manager della famiglia Basile e che ad oggi può contare su oltre 4 mila addetti.

La società impiega già il suo personale negli aeroporti di Palermo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria, si è occupata in passato della sicurezza di eventi internazionali come il G7 di Taormina e l’Expo 2015 di Milano.

Per il gruppo dal cuore siciliano si tratta di una scommessa vinta, che ha richiesto grande lavoro e impegno, sia a livello organizzativo, che per il passaggio di consegne con la precedente società.

Basile: “La presenza di KSM a Genova certifica il progress in espansione del nostro gruppo”

Come ha ribadito il manager Filippo Basile “La presenza di KSM a Genova ha un forte valore perché oltre a una dimensione professionale, avere acquisito questa responsabilità certifica nei fatti il progress in espansione del nostro gruppo”.

Il porto di Genova è un punto nevralgico, che vanta un passato antico. Esisteva già in epoca romana e nel Medioevo ha assunto i tratti principali, rimasti inalterati fino ad oggi, arricchendosi via via di ampliamenti ed evoluzioni. Gli ultimi lavori risalgono al 2000.

Lo scalo genovese è oggi il più importante scalo marittimo italiano per estensione e imprescindibile snodo commerciale, motore di sviluppo economico e industriale del Paese.

L’innovazione tecnologica al centro della strategia di KSM

Considerata la centralità del Porto di Genova, da un punto logistico, commerciale e turistico, è di fondamentale importanza garantire un servizio di sicurezza adeguato, non solo attraverso personale altamente formato, ma anche con sistemi di monitoraggio all’avanguardia.

Da oltre un secolo, KSM si occupa di sicurezza con figure qualificate e tecnologie di ultima generazione, che assicurano un controllo attento e costante.

In più, l’azienda palermitana può contare su partnership prestigiose, come quella con l’azienda israeliana Lotan HLS & Defense, specializzata in antiterrorismo, cyber security, business continuity e con la società anglo-americana Darktrace, leader in cybersicurezza.

“Il nostro approccio – ha spiegato Basile – si basa sull’integrazione tra uomo e tecnologia con l’obiettivo di migliorare l’acquisizione e l’analisi delle informazioni, migliorare i processi di verifica e gestione degli incidenti, favorire l’adeguamento organizzativo a partire dai dati raccolti”.

Un’azienda familiare in forte crescita, che si è attrezzata per affrontare le nuove sfide della sicurezza, riuscendo a stare al passo con i tempi.

Chi fosse interessato a lavorare per KSM può inviare la propria candidatura spontanea, corredata di curriculum vitae, all’indirizzo cv@ksmspa.com .