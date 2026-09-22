La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente prosegue venerdì 25 settembre, alle 21, all’oratorio di Santa Cita, con “Dowland incontra Marenzio” che vedrà insieme il

Ring Around Quartet con Massimo Lonardi, Giuliano Lucini (liuti) e Federico Bagnasco (viola da gamba). Il concerto immagina un dialogo tra due personalità del tardo rinascimento, John Dowland e Luca Marenzio, un percorso tra Inghilterra e Italia. Da un lato la vena malinconica e l’intensità espressiva di Dowland, dall’altro la sensibilità poetica e la ricchezza della scrittura vocale di Marenzio: due universi che si incontrano sul terreno del rapporto fra parola e suono. Il programma comprende alcune delle pagine più celebri di Dowland, tra cui Now, o Now, Flow my tears e Come again, accanto a Can she excuse me, If my complaints e My Lord Willoughby’s Welcome Home. Di Marenzio saranno eseguiti Tutto il dì piango, Occhi dolci e soavi, Lasso non è cor mio e Zephiro torna e il bel tempo rimane. Completano l’itinerario La Rossignol e Cupararee, di anonimi inglesi, La Paduana del Re e La Rocca e il Fuso, di anonimi italiani, e Bianco Fiore di Cesare Negri.





Fondato nel 1993, il Ring Around Quartet riunisce Vera Marenco, soprano; Manuela Litro, alto; Umberto Bartolini, tenore; Alberto Longhi, baritono. L’ensemble coniuga ricerca interpretativa, cura del suono e attenzione alla parola, con un repertorio che dalla polifonia medievale e rinascimentale si estende alla musica contemporanea e alla canzone d’autore.

Premiato nel 2003 al concorso Internazionale Seghizzi come miglior gruppo solistico e miglior complesso italiano, il quartetto si è esibito per importanti istituzioni e festival, tra cui i concerti del Quirinale di Rai Radio3, il festival dei Due Mondi di Spoleto, Mito SettembreMusica, la fondazione Teatro La Fenice di Venezia e la Gog di Genova.





Informazioni e biglietti

Ingresso intero 10 euro; ridotto 8 euro per under 25, over 65 e convenzionati Regioniamo Sicilia, FIDAPA e Feltrinelli. Ai biglietti acquistati online si aggiungono le commissioni di servizio. Per gli studenti del Conservatorio, ingresso a 5 euro, acquistabile esclusivamente al botteghino. Prevendita: DIYticket – Omaggio a John Dowland, nel 400° anniversario della morte.





Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Ring Around Quartet

Prezzo: 0.00

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