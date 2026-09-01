Dopo la pausa estiva riprende la stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo con uno degli appuntamenti più attesi della programmazione: oggi, martedì 1 settembre, allo Spazio Open dei Cantieri Culturali alla Zisa, alle 21, con Ambrogio Sparagna trio ed un concerto che porta il titolo di “Viaggio in Italia”, un progetto vocale e strumentale dedicato alla ricchezza della tradizione musicale popolare italiana.

Sul palco, insieme a lui ci saranno Alessia Salvucci (tamburelli), Raffaello Simeoni (voce e fiati popolari). Il concerto è realizzato in collaborazione con Sponde Sonore festival.





Ambrogio Sparagna, tra i musicisti più importanti della nuova musica popolare italiana e grande virtuoso dell’organetto con il suo progetto “Viaggio in Italia” parte da un filo conduttore: un mitico viaggio emigrante lungo la dorsale appenninica, narrato con parole e musiche da Sparagna e dai suoi compagni. Serenate e ballate, ninne nanne e tarantelle d’amore, ritmi frenetici e saltarelli si susseguono in uno spettacolo costruito per coinvolgere direttamente il pubblico e farlo, idealmente, “camminare” sulla musica. Una piccola orchestrina di strumenti popolari amplia continuamente la tavolozza sonora del trio: dall’organetto alla conchiglia, dai tamburelli ai cucchiai, fino ai diversi fiati popolari. Ogni interprete diventa così custode e narratore di un universo di suoni, gesti e tradizioni.

Luogo: Cantieri Culturali della Zisa

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Ambrogio Sparagna

Prezzo: 0.00

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