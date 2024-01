I lavori sulla strada provinciale 60 costati 18 milioni

Hanno atteso 30 anni per i lavori della strada provinciale 60 che collega San Mauro Castelverde a Gangi. Per rifarla tutta sono stati investiti 18 milioni e mezzo. Circa 4 milioni e mezzo la Città Metropolitana per alcune frane che si sono verificare negli anni 14 da parte della Regione. I lavori sono stati quasi ultimati ma i residenti dei comuni non ci stanno.

“Non ha ancora piovuto forte e questa è la condizioni delle strade appena ultimate – dicono – ci sono già avvallamenti e in parte l’asfalto è già sollevano. Non si possono spendere così i soldi pubblici”. Scene già viste sulla statale Palermo Agrigento nel famoso viadotto Scorciavacche che inaugurato prima del Natale del 2014 crollo prima di Capodanno.

“Stiamo seguendo passo passo le opere di manutenzione di una strada fondamentale per noi. Ho notato questi problemi e sono stati segnalati alla ditta che ha eseguito le opere – dice il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello che è anche assessore alla viabilità dell’unione – Sono già stati eseguiti i sopralluoghi e saranno eseguiti gli interventi per sistemare la strada ed eliminare gli avvallamenti”.