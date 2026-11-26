Ci sarebbe stata una vera officina del crack a Termini Imerese. A indicare il luogo dove acquistare le dosi una tenda blu sul balcone, in via San Giuseppe, a Termini Imerese.

Le vendite cominciavano alle tre del pomeriggio e andavano avanti fino a notte fonda, con tanto di turni per soddisfare le richieste. Il padrone di casa, Salvatore Romano, era agli arresti domiciliari, ma avrebbe messo a disposizione degli spacciatori la sua abitazione. È una delle sette piazze di spaccio smantellate dai carabinieri tra Termini Imerese, Trabia e Campofelice di Roccella nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti e sulle estorsioni, anche con il sistema del “cavallo di ritorno”. Gli investigatori hanno ricostruito oltre 300 cessioni di cocaina, crack e hashish, anche ad alcuni minorenni, per un giro d’affari stimato in 90 mila euro al mese. Le indagini proseguono per individuare i canali di approvvigionamento della droga.

I provvedimenti del gip di Termini Imerese

Il gip Erina Cirincione, su richiesta della Procura diretta da Angelo Vittorio Cavallo, ha disposto la custodia in carcere per Salvatore Scarcipino Pattarello, 28 anni; Emanuele Sodaro, 26 anni; Sebastiano Napolitano, 34 anni; Salvatore Romano, 35 anni; Felice Cozzo, 21 anni, e Salvatore Rinaldo, 20 anni, tutti condotti alla casa circondariale di Termini Imerese. Ai domiciliari con il braccialetto elettronico Valerio Azzarello, 26 anni. Obbligo di firma e permanenza in casa dalle 19 alle 7 per Ester Azzarello, 23 anni; Alessandra Intili, 31 anni, e Giada Selvaggio di 19 anni. Scarcipino Pattarello e Sodaro erano già stati arrestati in flagranza il 21 novembre dello scorso anno, quando i militari avevano scoperto in via Ignazio Mormino quella che, nelle carte, viene definita “l’officina della droga”, un magazzino utilizzato per trasformare la cocaina in crack. In quell’occasione erano stati sequestrati complessivamente oltre 380 grammi di stupefacenti.

Sodaro, dopo essere finito in manette e la successiva concessione dei domiciliari, avrebbe continuato a dirigere lo smercio, tanto da essere riportato in cella. A Scarcipino Pattarello viene contestata anche un’estorsione ai danni di un ristoratore che aveva accumulato un debito di 700 euro per l’acquisto di alcune dosi. L’indagato avrebbe minacciato di presentarsi nel locale se non fosse stato pagato entro un paio di giorni. L’uomo, temendo ripercussioni sulla famiglia e sul lavoro, gli avrebbe consegnato la propria moto da cross.

L’inchiesta, coordinata dal pm Manfredi Lanza e dal procuratore Angelo Cavallo, era partita da una serie di furti di scooter e dalle richieste di denaro ai proprietari per la restituzione dei mezzi. Il 4 marzo dello scorso anno una Honda Sh era stata rubata vicino al museo comunale di Termini. Al ragazzo che lo cercava era stato detto che a portarlo via erano stati alcuni palermitani e che per riaverlo avrebbe dovuto sborsare 800 euro, poi ridotti a 500. A ritirare i soldi, consegnati dal padre del giovane, sarebbe stato Sodaro, che avrebbe indicato il luogo dove recuperare la moto. Proprio durante gli accertamenti sul conto del ventiseienne erano emersi i primi elementi su una possibile attività di spaccio che avevano indotto i militari a estendere le indagini.

Le denunce presentate

Il 5 giugno si erano inoltre presentati dai carabinieri esponenti politici e rappresentanti di associazioni, per segnalare un sospetto andirivieni di persone attorno a una palazzina di case popolari in largo Salvatore Aguglia.

Le immagini delle telecamere installate dagli investigatori avrebbero permesso di ricostruire il ruolo di Scarcipino Pattarello, detto Totò, indicato dal giudice come «promotore» e uno dei capi dell’organizzazione. Nell’attività illecita avrebbe coinvolto anche la moglie Ester.

Gli acquirenti arrivavano anche da Cerda e Caccamo. A settembre la famiglia si era trasferita in via Gandolfo, a Termini bassa, dove sarebbe stato avviato un altro punto di vendita, poi spostato in via San Giuseppe, a casa di Romano. A occuparsene sarebbe stato anche Napolitano, detto Pè, che aveva allargato i suoi affari a Trabia con l’aiuto della compagna Alessandra Intili. Valerio Azzarello, cognato di Scarcipino Pattarello, avrebbe inoltre effettuato consegne a domicilio con la bici elettrica. Sodaro, invece, si sarebbe servito dei giovanissimi Cozzo e Rinaldo, entrambi finiti dietro le sbarre, oltre a rifornire Maurizio Pane, 62 anni, che operava a Campofelice di Roccella. Per quest’ultimo la Procura ha ritirato la richiesta di custodia cautelare dopo la sua morte, avvenuta il 19 settembre scorso.