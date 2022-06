La tragedia di Aspra, a Villabate in tanti piangono per Michele morto ieri in spiaggia

20/06/2022

Villabate piange per la morte di Michele Tipa, 68 anni l’uomo che ieri pomeriggio sulla spiaggia di Aspra, frazione balneare di Bagheria.

L’uomo appena entrato in acqua ha avuto un malore improvviso, ad accorgersi della triste situazione la figlia che ha prestato i primi soccorsi, insieme ad alcuni bagnanti presenti che prontamente hanno anche allertato il 118 che all’arrivo ha cercato di rianimare l’uomo, ma purtroppo le manovre non sono servite a nulla.

Michele molto conosciuto a Villabate, commerciante storico con la sua attività di Ferramenta e Colori in Corso Vittorio Emanuele, era un uomo che si manteneva in forma frequentando con costanza la palestra ma non e servito ad evitargli il malore fulminante.

Per tutti a Villabate era il “signor Michele”. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Bagheria.

I funerali saranno celebrati domani nella chiesa del Sacro Cuore a Villabate alle 10.30.